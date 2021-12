Libro de investigadora Marcela Estens muestra a las danzas como patrimonio lagunero

El sonido de las tamboras, guajes y carrizos, así como el colorido de penachos y nagüillas, hizo eco en el olfato social de Marcela Estens, doctora en Investigación de Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, quien se adentró en esta tradición para condensar el libro Danzas laguneras: ritual, tradición e historia (2021), mismo que fue presentado este miércoles en un encuentro virtual coordinado por la citada universidad y el Museo Arocena.

“Me apasiona el tema de los danzantes laguneros. Siempre me emocionó mucho sentir los tambores, su energía, su emoción cuando los veía peregrinar o cuando entraban a la parroquia de Guadalupe”, comentó la investigadora en entrevista.

El objetivo de este trabajo, precisamente radica en dar a conocer, con profundidad, las danzas laguneras en dos de sus versiones: la danza de pluma y la danza de indio (matlachines). La investigación de Estens comenzó hace ocho años y se realizó en los ejidos laguneros de La Palma y Santa Fe.

Uno de los aportes de Estens fue descubrir que todas las danzas en la región tienen carácter sincrético, con cinco probables influencias provenientes de varios lugares: la chichimeca, la morisma, la tlaxcalteca, la africana e incluso la huichol.

Cada una de las danzas estudiadas por Estens poseen sus propias características, discurso y origen. Por ejemplo, la danza del indio, tiene rasgos de la tradición denominada peyote.

“Ellos bailan más en giros, como los mitotes nocturnos de los huicholes, hacen peregrinaciones en cruz, algunas veces consumen sustancia que alteran la conciencia (aunque no en todos los casos), pero siempre con una intención ritual”.

Mientras tanto, la danza de pluma es la que más se practica en los ejidos de La Laguna. Tiene personajes como la Malinche, el Cortez y el Monarca, además de los mismos danzantes. El Cortez dirige la fila de los azules y el Monarca la de los rojos.

“Dentro de esta misma danza hay resistencia, porque platicando con los mismos danzantes y observando, el que manda es el Monarca: dirige los pasos de la danza, avisa cuando va a comenzar el ritual y le da término”.

El método empleado por la investigadora fue el conocido como bola de nieve. Este consiste en obtener información por recomendación, al identificar a sujetos potenciales e interactuar con ellos.

“En mi caso, para entrar a la comunidad de La Palma, fue una persona que trabajaba en la Universidad Iberoamericana y me fue presentando a otros dirigentes. Así me introdujo con las personas encargadas y con los danzantes. En el caso de Santa Fe, yo viví allí durante casi 10 años y la señora Refugio Rodríguez me presentó a los dirigentes y me pude introducir en su ambiente”.

La investigadora recalcó que los partícipes de esta investigación fueron abiertos. Además, mostraron notable orgullo hacia esta tradición. Los dirigentes de las danzas ostentan reconocimiento social por su labor a través de cargos que son de por vida y hereditarios.

“La danza se considera un ritual porque tiene una estructura y dentro de esa estructura obedecen a un calendario. Los calendarios son anuales y es un rasgo cultural civilizatorio. Estos calendarios son sobrepuestos, como el cósmico, el solar, el lunar, donde intervienen los solsticios y los equinoccios, el cambio de estación, el cambio del clima como de la sequía y la lluvia y el cambio de la vida a la muerte. También está el calendario agrícola por al, sobrevivencia misma de las personas tiene gran importancia y también marca la época para sembrar, para roturar, para cosechar”.

Punto indiscutible es el papel de la religión en esta expresión cultural. Las danzas en La Laguna tienen vigencia todo el año donde amenizan celebraciones como San Judas Tadeo o la Santa Cruz, pero es el 12 de diciembre, día de Virgen de Guadalupe, la celebración cúspide.

El libro de Marcela Estens estará disponible en Librería El Astillero, la Librería Educal del Museo Arocena y la Universidad Iberoamericana.