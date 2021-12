En Piedras Negras podrá velarse a fallecidos por COVID

Dado que se ha modificado el decreto estatal en el que se determinaron las restricciones establecidas al inicio de la pandemia del Coronavirus, para evitar contagios masivos; actualmente las funerarias en Coahuila permitirán la velación de quienes hayan fallecido por COVID; aunque se mantienen limitaciones de tiempo y de aforo.

“Consiste, exclusivamente, en que de un estudio que se realizó se detectó que no había habido ningún contagio, ni ninguna muerte que haya surgido de un cadáver; entonces, en base a varios estudios que tomaron en consideración se hace el cambio, en el sentido de que ahora las personas que fallecen de COVID si se pueden velar”, manifestó Hugo González, propietario de Funerales González.

Precisó que, la modificación al decreto que emitió el Gobierno del Estado de Coahuila, al inicio de la pandemia del Coronavirus se publicó en el Periódico Oficial del Estado el pasado 19 de noviembre del año en curso y en él se indican que se pueden velar hasta por cuatro horas, se permite como máximo a 20 personas en la sala de velación y no puede tocarse en cuerpo.

Indicó que apenas están comunicando a las familias que ya se puede realizar la velación de quienes hayan fallecido por COVID, y estableció que la autoridad estatal a través de la citada modificación al decreto se sugiere que no se embalsame el cuerpo; sin embrago, queda a criterio de la funeraria tomar el riesgo o no.

“Precisamente, estamos en una investigación con funerarias de Estados Unidos y México, para tomar las debidas precauciones, refirió el propietario de Funerales González. Recordó que nunca se registró problema alguno con las restricciones que se aplicaron al inicio de la pandemia, pues consideró que probablemente todos estaban muy asustados.

Inclusive señaló que, no solamente las personas que COVID, si no las que fallecen de alguna enfermedad general, crónica o muerte natural, muchos han optado por hacer velación y prefieren la cremación directa; actualmente ya no hay el riesgo que había antes e incluso ya se conoce más de la enfermedad y con todas las medidas que se han tomado no se ha tenido ningún problema.