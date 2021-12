Colapsa parte del techo de un tienda en Sídney debido a intensas lluvias

El suceso ocurrió en un centro comercial en Sídney, Australia, cuando una persona comenzó a grabar las decenas de goteras que se formaron en la entrada del lugar y captó el momento en el que una porción del techo colapsó a unos cuantos metros de una mujer, provocando una 'cascada' de agua acumulada por las tormentas.

Ninguna persona resultó herida a causa del colapso, pero meteorólogos locales anunciaron que es probable que Sídney, así como gran parte del estado de Nueva Gales del Sur, sean afectadas por tormentas eléctricas y granizadas en los próximos días, por lo que pidieron a la población de tener precaución, informó el portal 9News.

The roof of a Penrith shopping centre has collapsed amid a severe storm that has pelted Sydney with rain all afternoon. #sydneystorm pic.twitter.com/w5InklNLPR