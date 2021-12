AMLO afirma que 'García Vilchis no sabrá leer, pero la señorita no es mentirosa'

Luego de que la encargada de la sección de la mañanera "quién es quién en las mentiras de la semana", Elizabeth García Vilchis, desmintió que el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó en un "simulador" en el Aeropuerto Felipe Ángeles, como acusó el exmandatario Felipe Calderón, el jefe del Ejecutivo la defendió.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Tepic, Nayarit, el presidente López Obrador expresó que García Vilchis no sabrá leer, pero no es mentirosa.

VER MÁS: Felipe Calderón le pide a encargada de 'quién es quién en las mentiras' que desmienta 'fake news'

"Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa", respondió López Obrador a Calderón, quien en redes sociales pidió a García Vilchis que desmintiera si el presidente de México viajó en un "simulador" en Santa Lucía.

López Obrador exhibió en su mañanera el mensaje que Felipe Calderón publicó en Twitter y en el que aseguró que López Obrador viajó en "un tren que no existe".

"Cree que nos quedamos en la época de los montajes", expresó López Obrador.

Después de que el domingo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un video del recorrido "en el tren del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles" y aseguró que se puede llegar a Santa Lucía en 45 minutos, Felipe Calderón pidió a Elizabeth Garcia Vilchis que desmintiera la "fake news".

A través de sus redes sociales, el expresidente Calderón refirió que un buen ejemplo de "fake news" es viajar en un tren que no existe, "a base de manipular las imágenes con videos pregrabados".

"Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ‘no es falso pero se exagera’", escribió Felipe Calderón.

VER MÁS: Elizabeth García Vilchis defiende su sección 'quién es quién en las mentiras de la semana'

En su mañanera de este miércoles, López Obrador pidió a Felipe Calderón que cuide su prestigio, luego de que el expresidente de México refirió que el Ejecutivo manipuló un video sobre la supervisión del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a bordo de un tren.

"Es una vergüenza, ojalá y cuiden su prestigio, se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos y lapidarios, pero deben de cuidarse, pero sobre todo un expresidente por lo que representó para México en su tiempo", dijo López Obrador.