Mujer intenta amamantar a su gato en pleno vuelo

De acuerdo a la información difundida por medios estadounidenses, los hechos se dieron a mediados del mes pasado en un vuelo de Delta Air Lines, donde la azafata Ainsley Elizabeth, notó que había algo 'extraño' con una de las pasajeras, pues ésta tenía algo envuelto en una manta como si fuera un bebé.

Cuando la azafata se fijo bien, se dio cuenta que se trataba de un gato de la raza Sphynx (o esfinge) y que su dueña estaba tratando de amamantarlo como si fuera un infante, lo que provocó que le llamaran la atención a la mujer, no por intentar alimentar al animal, sino por tenerlo fuera de su jaula.

"Esta mujer tenía uno de esos gatos sin pelo envuelto en una manta para que pareciera un bebé. Tenía la camisa levantada, estaba intentando que el gato se enganchara y no quería volver a meterlo en la jaula", señaló la azafata.

A la dueña del felino no se le sancionó, pero sí se le advirtió sobre no volver a intentarlo, ya que aunque las reglas de vuelo de la aerolínea no señalen nada sobre intentar amamantar animales, está prohibido que estos viajen fuera de sus transportadoras.

I saw this on Reddit today. It’s an a ACARS in-flight message from the cockpit to the ground.

Also, civilization had a good run. pic.twitter.com/AjQhIaE80H