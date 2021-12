'Todo nuestro apoyo a las señoras del narco'; crean piñata de Galilea Montijo llorando

Piñata de "Gali inocente", así es como la famosa (y a veces polémica) Piñatería Ramírez tituló su nueva creación que hace referencia a Galilea Montijo.

Con gotas exageradas de papel azul en el rostro, así es la piñata que surge por el video que Montijo publicó el pasado 29 de noviembre, en el que, llorando, pedía que se detuvieran los ataques hacia su persona, defendió la integridad de su esposo Fernando Reina Iglesias y negó que él tuviera vínculos de negocios con Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, amiga cercana de Galilea.

"No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual trabajo, a nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa y esto consta en papeles con el nombre del abogado", explicó en el video.

"Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida", dijo entre lágrimas y con apenas un hilo de voz.

El clip, de poco más de 4 minutos, se lanza luego de que en el libro "Emma y otras señoras del narco", que está por salir a la venta, saliera a relucir el nombre de la conductora presuntamente por haber sido pareja Arturo Beltrán Leyva.

El escándalo persigue a Montijo desde hace semanas, por sus presuntos vínculos con Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes tienen una ficha roja de la Interpol y son buscados en 190 países por presunto "lavado" de dinero y defraudación fiscal.

Luego de la publicación del video, el equipo de conductores del programa de televisión "Hoy" mostraron su apoyo a Montijo con un abrazo grupal durante la emisión. Además, famosos como Julión Álvarez, la familia de Kate del Castillo y Niurka han salido en defensa de Galilea y han cuestionado la publicación de Anabel Hernández.

Al final, la piñatería acompañó las fotografías de la piñata de Galilea Montijo con la ácida declaración: "Todo nuestro apoyo a las otras señoras del narco".

¿De qué trata "Emma y las otras mujeres del narco", de Anabel Hernández?

En el reciente libro de Anabel Hernández se menciona a Galilea Montijo, Alicia Machado, Arleth Terán y Ninel Conde de haber tenido relaciones sentimentales con capos del cártel de los Beltrán Leyva.

Además, se menciona que Lucha Villa, Marcela Rubiales y Zoyla Flor fueron parejas del narcotraficante del cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca, conocido como "Don Neto".

Ante la negación de Galilea Montijo y Ninel Conde a los señalmientos, la periodista asegura sostenerlos, pues dice que tiene testigos y documentos que avalan su libro.

Sin embargo, otros famosos como Andrés García y Charly López, de Garibaldi, sí han aceptado que conocieron a los capos, pues en el libro también se les menciona, al igual que Sergio Mayer y Antonio Aguilar.

Durante su presentación en la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la periodista Anabel Hernández apuntó que tiene en su poder varios nombres de mujeres del espectáculo relacionadas con el narco, pero que no mencionó en su reciente libro "Emma y las otras mujeres del narco", porque aún los está corroborando.

La escritora dijo que los dará a conocer hasta que esté 1000% segura de lo dicho por testigos presenciales.

"Quiero decir que tengo una lista muy amplia de muchas mujeres que forman parte del mundo de los espectáculos, sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación. Mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando se haya terminado la investigación", indicó Hernández durante su presentación.

Sobre la negación por parte de famosos, como Galilea Montijo y Ninel Conde, declaró:

"Que la gente lo niegue es histórico, lo negó García Luna (protagonista de uno de sus libros, ahora detenido en EU) y la diputada Lucero, la propia Emma (Coronel, pareja del "Chapo" Guzmán) negó que sabía a qué se dedicaba él. Aunque lo negaron en su momento y humanamente se comprende, hoy están prisioneras en EU por estas cuestiones que negaron tanto tiempo", recordó Anabel.

Hernández también aclaró que cada señalamiento en su libro está perfectamente documentado, que tiene testigos directos de los hechos y no sólo eso: algunos de ellos han sido testigos colaboradores de la PGR. "Son tan creíbles sus testimonios que la propia PGR los tomó como testigos colaboradores, ese es el nivel de certeza", declaró.