¿Triunfó la multipropiedad?

Atlas contra León, una final impensada por la simple presencia de los Rojinegros, que en lo que va del milenio, ni por asomo habían llegado tan lejos.

Recuerdo a Daniel Guzmán sentado a mi lado izquierdo, en los desayunos que la directiva santista ofrecía para “estrechar” lazos con la prensa lagunera. Esa fue la primera vez y me tocó estar ahí. “El Travieso” lanzó una sentencia contundente y poco esperanzadora para los aficionados del equipo tapatío: “Atlas no está hecho para ser campeón”.

Los que vimos cómo surgió Jared Borgetti, el “Zorro del Desierto”. Los que gozamos con ese futbol vistoso de los Márquez, Osorno, JP Rodríguez, Zepeda, Lavallén, Domizzi… Quienes sufrimos con los penales ante Toluca en el 99, sabemos que este equipo juega bonito y ya. Dicen los antiguos que también hubo una mentada “Academia”, que jugaba como pocos, producía buenos jugadores, y ya, porque lo suyo lo suyo no es “campeonar”; un solo título en su historia los avala.

Todo eso puede quedar atrás este año, en el milagroso 2021. Ya lo hizo Cruz Azul, con una efímera gloria de la cual hoy solo se acuerdan sus aficionados y los del Santos. De la mano de Furch, Vargas y otros 10, Atlas está a poco de lograrlo. Bajo tutela de Orlegi Deportes, obvio.

Y es que Alejandro Irarragorri se ha convertido en una especie de “mesías” en el futbol mexicano. De una u otra forma, se las ha arregla para poner en la vitrina al equipo que llega. Hace unos años, Atlas estaba desahuciado. Ni TV Azteca pudo reanimarlo. Llevaron a Tomás Boy por lo menos para inyectarle algo de carácter al equipo y alcanzó para meterse a liguilla, pero le hacía falta el “ADN” del señor “Irarramáster”, (lo que dejaste ir, Querétaro).

Hoy están que no creen en nadie. Con boletos de costo estratosférico para ver coronarse a un equipo que solía ser simpático para casi todos, hasta que el zar del futbol moderno se apoderó de él. Hoy, el equipo rojinegro forma parte ya de una de las varias “familias” del balompié de nuestro país que, tristemente, su sola presencia nos hace dudar sobre la veracidad del espectáculo que semana a semana brindan en la cancha, “manchados” con los intereses económicos que hay fuera de ella.

Del otro lado está el León, perteneciente a un gremio diferente, distante, antagonista; Grupo Pachuca, ¿el némesis de Orlegi?

¡Pero qué final más interesante estamos por atestiguar! Se enfrentarán el número 2 contra el 3, Atlas y León, respectivamente, (siempre que se dan esta clase de encuentros, gana el dos). Todo para el Atlas, que cierra en casa, en el majestuoso estadio Jalisco, ante lo que suponemos será un lleno espectacular con una “hinchada” que llega hasta los golpes si así lo cree necesario.

La pasión se desborda entorno a una final “provinciana”, tan lejos de los “grandes” pero con al menos dos equipos de tradición; hoy, convertidos en negocios de familia.

Es así que en redes, no es raro ver imágenes como la de la señora de Irarragorri, ataviada con la rojinegra, lista para presenciar el pase a la final prometida, mientras Riestra se come las uñas en el palco; pasaron de ser “santos” a rojinegros de “coraza” de un torneo a otro. Así es el futbol mexicano. Así son los negocios. Las críticas llueven en las redes. En La Laguna, no perdonan ver que la balanza parece favorecer el recién llegado a esa familia.

En casa, muy “humildemente”, la Sub-20 de Santos se la rifa con su quinto campeonato de la categoría ante una entrada muy respetable. Estadio Corona, un domingo cualquiera. ¿Dónde están sus máximos representantes?

En las damas, las “Zorras” del Atlas se encargaron de echar a las Guerreras en lo que significó su primer paso hacia la “grandeza”. Y entre tanto equipo, me salta una duda: ¿cuáles son ahora las prioridades para la familia? Será que, al fin y al cabo, ¿triunfó la multipropiedad? Soy @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX.