Verdades y Rumores

Los que se fueron directo a La Goma… Durango, pero al final los mandaron unos kilómetros más lejos fueron el senador morenista Gabriel García -comisionado por el mismísimo López Obrador para destrabar con los locales el tema de Agua Saludable-, el gobernador panista "El Güero" Aispuro, a quien, por cierto, reconoció el senador públicamente por la dedicación, empeño y acompañamiento que le ha mostrado, además del presidente priista de la Ciudad Jardín, Homero Martínez. Los subagentes, disfrazados de Sabino del Nazas, aseguran que los tres servidores públicos dieron clara muestra de haber heredado la paciencia de Job durante las últimas asambleas, donde se habla mucho entre ambas partes y se concluye poco. Comentan que en la penúltima reunión, que duró algunas horas, uno de los mismos ejidatarios reconoció públicamente frente a estas autoridades durante la firma del acuerdo involuntario...

Perdón, de voluntades, que sus argumentos tienen semejanza con los de doña María Expropiación, Petronila Lascuráin y Torquemada de Botija, mejor conocida como "La Chimoltrufia", porque como dicen una cosa dicen otra, delante de las mismas autoridades. Lo que llama la atención hasta el momento es que teniendo ya las firmas de los presidentes de los módulos de riego -requisito que basta para iniciar con los trabajos- el Gobierno federal siga entreteniéndose en reuniones de La Goma; solo acuden unos 20 ejidatarios de casi 200 que son y mientras tanto sigue el Gobierno federal sin avanzar con Agua Saludable, mientras en otras partes del país nada detiene el progreso, y para muestra ahí está el Tren Maya... ¿Tengo o no tengo razón?

***

La subagente, disfrazada de bocina Alexa, asegura que aunque en Durango las campañas electorales todavía no empiezan y los partidos aún no definen a sus candidatos, lo que ya empezó son las campañas negras. Y como primero van las damas, le tocó a la alcaldesa aspiracionista, Marina Vitela, enfrentar un fuego amigo, dicen, mediante el cual ha sido señalada en redes sociales de tener múltiples propiedades, entre ellas dos ranchos (uno que habría obtenido en sus tiempos como priista con la intervención del hoy dirigente nacional de la CNC, Ismael Hernández Deras), además de que le critican varios viajes familiares por Europa que sus hijos presumen a través de las mismas redes sociales. Empero, algo que no hay que negar es que doña Marina nunca ha perdido una elección y no está dormida en sus laureles, por lo que desde hace semanas anda sudando la gota gorda recorriendo el estado, algo que todavía no ha hecho en La Laguna, por ejemplo, el senador también suspirante a la gubernatura José Ramón Enríquez. Ambos traen un pique fuerte al tener buenos padrinos en la "capirucha"del esmog para ser el ungido de Morena a la silla que hoy ocupa Aispuro en Durango.

***

Los subagentes, disfrazados de víboras en peligro de extinción, aseguran que el funcionario estatal de piel canela que anda pálido del susto es Miguel Ángel Puente Zamarripa, encargado -por mientras- del parque estatal Cañón de Fernández. Lo que quita el sueño al biólogo son las amenazas al más puro estilo "gansteril" de los conductores "nice" de vehículos y motocicletas todoterreno conocidos como "racer", quienes ya están entrando al área natural protegida, a toda velocidad y sin que ninguna autoridad lo impida. Dicen los que saben que el funcionario recibió advertencias de muy malos modos y bastante explícitas de lo que podría pasarle si se le ocurre quejarse del ingreso, por supuesto prohibido, de este tipo de vehículos al Cañón de Fernández. El llamado "terror de las tortugas" y del resto de las especies que ahí habitan se conforma de jóvenes y unos no tan jóvenes que además pertenecen a varias familias conocidas de la región, quienes pese a haber perdido amparos consideran la negación del acceso como una necesidad e insisten en estas prácticas, prohibidas por reglamento, aprovechando las promesas incumplidas del Gobierno panista de Durango de construir casetas e incrementar la vigilancia en los accesos del parque.

***

Y desde lo que queda del PAN Coahuila, asegura la chica Bond, todo parece indicar que el feudo que el Grupo Laguna había formado en el blanquiazul, ostentándose incluso como dueños y señores del partido nada menos que el siempre suspirante a la gubernatura Guillermo Anaya y el notario público Jesús de León Tello, finalmente fue desarraigado por el Grupo del Centro, es decir, los " duros" de Monclova, que es el único bastión donde sobrevive el PAN y que este domingo tuvieron una sesión extraordinaria del Consejo estatal en el que se aprobó a la planilla encabezada por Elisa Maldonado y Gerardo Aguado como presidenta y secretario. De este último, sus malquerientes dicen que por ser de Torreón será el hilo invisible de control del grupo "anayista" para seguir manipulando decisiones. Algunas voces contrarias indican que el alcalde electo Mario Dávila aprovechará para cobrarse viejas cuentas y no los dejará ni siquiera asomarse. Tanto Elisa como el famoso "Quillo" Aguado ya son los buenos en la dirigencia y nada más esperan la ratificación de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, que podría ser antes de Navidad.

***

En Saltillo, empresarios de altos vuelos, la clase política de todo el estado y representantes de organizaciones de la sociedad civil se hicieron manifiestos en la "cargada" hacia Manolo Jiménez Salinas, el favorito del gobernador Miguel Riquelme para sucederlo y quien ayer presentó su examen final como alcalde de la "capirucha" del pan de pulque. En su informe, que pareció mejor dicho un besamanos, de 55 minutos con una atractiva producción visual don Manolo presumió lo que hizo en 4 años. Los subagentes, que no perdieron detalle, vieron cómo exgobernadores, alcaldes electos, salientes y legisladores federales conformaron con singular alegría la gran Comisión de Aplausos y Felicitaciones. Ahí, el inquilino del Palacio Rosa, Miguel Riquelme, puso en práctica su estrategia probada de adelantar a sus candidatos a diputados locales, federales y alcaldes, así que se aventó otra vez, y pese al dolor de estómago de algunos, la sucesión con dos cambios. Ofreció al "Chico Maravilla" hacerse cargo de la Sedesol de manera que a partir de enero será él quien reparta las dádivas electorales a la estructura... Perdón, los apoyos sociales, mientras que Francisco Saracho se pasa de esta dependencia a la Secretaría de Educación con el mismo fin de aglutinar votos. El PRI en Coahuila ya mostró hacia dónde apunta el divino dedo a los que siguen despistados.

***

En los mismos lares la diputada local morenista Lizbeth Ogazón, para apoderarse de la bancada del partido guinda en Coahuila, se hizo acompañar recientemente de un notario para dar fe y legalidad de la adjudicación por 3 años legislativos como suprema líder, argumentando nada. Dicen los subagentes que en el lugar se crisparon los ánimos y se dividieron los egos, mientras que el diputado priista y presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos, tranquilamente se miraba las uñas en su oficina esperando un acuerdo en la bancada de la 4T en Coahuila. No llegaron a ninguno. Teresa Meraz se hizo del lado de Lizbeth, mientras que la diputada Francisca Aguilar y el diputado Francisco Cortez les negaron su apoyo.

***

En Torreón quien hizo mutis y volteó para todos lados cuando la incómoda prensa le preguntó respecto a las obras o acciones de la desfalleciente administración municipal actual a las que podría dar continuidad en su gobierno, que inicia el 1 de enero, en ceremonia que ya está más que preparada para las 12 horas, fue el alcalde electo Román Alberto Cepeda González. El "mini bien peinado", dicen, no tiene el reporte todavía de cuántas patrullas y motocicletas recibirá en buenas condiciones y si continuará con el esquema de arrendamiento. Nuestros intrigosos subagentes reportan que no ha hecho alusión a los elevados pasivos que le dejará el Gobierno saliente y lo atribuye a meros "rumores". Su tranquilidad, dijo a sus regidores, con los que se reunió el viernes pasado, es que se va a alivianar con lo que caiga del cobro del Impuesto Predial que el cumplidísimo contribuyente torreonense acuda a pagar a partir del 2 de enero. ¿Sabrá dónde quedan las cajas de la tesorería municipal y los porcentajes de descuento que deberá otorgar?

***

Mal parada quedó la Administración zermeñista luego de que en las inestables redes sociales circulara un oficio del DIF Torreón, firmado y con sello oficial de fecha 26 de noviembre, en el que la directora general, María Aurora Martínez Guzmán, ordenó el pago de "una compensación extraordinaria" en favor de 21 funcionarias de primer nivel, empezando por ella, y se ordena darlo en la segunda quincena de noviembre. Negando que fuera un bono de marcha disfrazado y para arreglar el entuerto, la funcionaria -quien gana más que un regidor-, así como el alcalde Jorge Zermeño, reconocieron la existencia de ese oficio, aunque juran y perjuran que no es un bono de marcha sino un oficio mal redactado y se trata en realidad de un "adelanto del aguinaldo". Llama la atención, primero, que doña Aurora, tan meticulosa como es ella, no se fije en lo que está firmando y, segundo, que al resto de los empleados se les haya dado la fecha del 4 de diciembre para los aguinaldos. Ante el "error" ya hay quienes se preguntan en qué se emplearía el dinero de la venta de los pollos del "stand" del DIF en la Feria.