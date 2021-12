vibremos positivo

LAS EMPRESAS PUEDEN INSPIRAR

Hace años una persona me invitó a conocer la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. El edificio nuevo había demorado mucho tiempo en terminarse, tuvo célebres presupuestos que nunca llegaron a culminar esa obra monumental y emblemática de la ineficiencia política argentina.

Después de recorrer los tesoros e incunables quedé prendado por algunos problemas:

• No contaba con personal suficiente. Había salas cerradas, como una especialmente adecuada y totalmente nueva para personas ciegas.

• Los fines de semana no podía abrirse.

• Por falta de medios no había un censo de los libros e incunables y esto podía transformarse en una fuga del patrimonio cultural.

• Los libros (más de un millón) estaban contagiados de un virus que afecta al papel y el tratamiento tenía un costo muy alto en dólares.

Regresé con una mezcla de indignación y un fuerte deseo de hacer algo. Sugerí poner un aviso: "La Biblioteca Nacional incorpora: Hombres y Mujeres que amen la cultura para trabajar en un proyecto desafiante, ad honoren."

Grande fue la sorpresa al entrevistar a cientos de personas que esperaban pacientemente ser atendidos, para trabajar GRATIS.

A cada postulante le preguntamos cuál era la causa por la que estaba dispuesto a donar su tiempo. Algunos estaban incluso sin trabajo. Aprendí que todas esas personas tenían algo en común:

1. Habitaba en sus corazones el germen de la trascendencia. Todos querían trabajar por una causa noble.

2. El proyecto contenía un desafío pero también un propósito.

3. Todos tenían ganas de pertenecer a un grupo de referencia que los contuviera y donde pudieran reafirmar su identidad.

Hoy millones de personas en el mundo donan su tiempo libre en las ONG. Las Organizaciones No Gubernamentales son entidades con fines humanitarios, funcionan en forma autónoma del estado y no tienen fines de lucro. Hay asociaciones, fundaciones, cooperativas que captan con un buen propósito el trabajo voluntario para mejorar algún aspecto de la sociedad (medio ambiente, educación, desarrollo económico, etc.).

Hace poco tiempo se dieron a conocer las respuestas de la encuesta Randstad realizada en 25 países, incluida la Argentina. Los resultados indican que el 79,5% de los trabajadores que actualmente tiene un empleo, desearía cambiarlo por otro que mejore sus expectativas personales y profesionales.

8 de cada 10 no encuentran en su empresa satisfechas sus expectativas de trascendencia, ni de propósito, ni de pertenencia.

Alguien dijo: "Buscar la felicidad es maravilloso, encontrarla es atroz. Las metas son sólo pretextos. Si le ponemos un ascensor a la montaña ningún alpinista lo utilizaría".

Te invitamos a inscribirte en nuestra página www.vibremospositivo.com para darte más información de nuestro movimiento y seguirnos en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @claudiopenso, escríbenos a [email protected]