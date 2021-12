Voy a dar a luz en el escenario: Mon Laferte

"Voy a dar a luz en el escenario", bromea Mon Laferte sobre su embarazo, que espera llegue a su fin en marzo próximo.

Las cosas, dice, ha tenido sus complicaciones, como el miedo a cantar en vivo pues por su estado le falta aire y puede no llegar a las notas extremas que le gusta explotar.

"Siempre, siempre me dijeron que los primeros tres meses eran los más difíciles y después iba a ser mi vida normal y dije, bueno, vámonos de gira después de año y medio de no estar en los escenarios (por la pandemia) y una gira por EUA fue lo primero que hicimos, alrededor de 28 conciertos", recuerda.

"No contaba con que el embarazo me cansaba más, las agruras, el hipo, la retención de líquido, el dolor de espalda, esas pequeñas cositas, pero sí ha sido muy noble (el proceso), he podido hacer mi trabajo, me he sentido increíble en el escenario aunque me cueste el aire, el otro día se me salió u gallito", agrega.

Hoy, mañana y el jueves la intérprete de "Amárrrame" y "Tu falta de querer" ofrecerá recitales en el Teatro Metropolitana, que espera sean los últimos del año.

Durante los recitales la andina radicada en México desde hace más de una década interpretará temas del álbum "Seis", reciente ganador del Grammy Latino y que en 2022 irá por el Grammy mundial en la categoría de Mejor Álbum Regional.

También ha programado algo de 1940 Carmen, editado en octubre pasado y canciones ya conocidas.

"(El 2022) La verdad no sé (cómo venga), Estoy incierta en eso en este momento. Mis planes son seguir trabajando lo más que pueda, salir de tour es lo que más deseo hacer. Ahora viene la parte de maternidad y como nunca he sido madre, no sé cómo me vaya a ir, me dicen que nunca voy a volver a dormir", comenta de buen humor.

Esta mañana, durante un encuentro virtual con la prensa, Mon Laferte consideró que la música siempre ha sido su salvación.

"Hace que me olvide de los problemas y estar con hormonas (por el embarazo) es una cosa muy pesada. Durante el proceso (del disco 1940 Carmen) estaba con bochornos, lloraba todo el día, subía y bajaba de peso; en medio de todo eso comencé a escribir y hay una canción llamada 'Supermercado' que salió literalmente por pelearme con mi pareja en un supermercado", externa.

"Toco temas que nunca he querido hablar públicamente, como hay otra donde cuento mi historia de niña adolescente, donde sufrí abuso por muchos años por una persona (" A crying diamond"). Creo estar en este estado hormonal tan sensible me hizo estar así y exponerme de alguna manera en esta canción y al final decidí compartirlo con mundo, so como pequeños desbloqueos para mi", subraya.

Sin sexo del bebé

Mon Laferte no desea comunicar aún el sexo de su bebé. Dice que deberá tener un repertorio de canciones de cuna, siendo la primera "Niña", que escribió antes de embarazarse.

"Ahora se mueve mucho y patea y patea. Escucha música, sobre todo batería y se mueve. Lo que ha estado pasando es que he estado en algunos shows y antes de subir me pongo nerviosa, se comienza a mover, se me pone la panza dura y me da miedo no poder cantar porque tengo canciones difíciles vocalmente y ahora me está costando demasiados las agudas o las notas largas, porque no tengo aire", detalla.