Sospechoso abre fuego hacia 4 hombres en plena calle y huye de la escena

El suceso ocurrió en Harlem, Nueva York, cuando un hombre armado se acercó a un grupo de jóvenes que estaban parados afuera de una tienda ubicada en una esquina y abrió fuego en su contra sin ninguna provocación.

Uno de los afectados cayó por las escaleras de la tienda, mientras que otros dos lograron ingresar arrastrándose a la tienda y otros dos huyeron de la escena. Luego de haber disparado varias veces, el sospechoso también huyó.

Medios locales reportaron que 4 hombres de entre 21 y 23 años de edad recibieron impactos de bala y tuvieron que ser hospitalizados, sin embargo, todos se encuentran en condición estable.

Hasta el momento se desconoce la identidad del responsable y los motivos de sus acciones, reportó el New York Post.

WANTED for ASSAULT: On 11/15/21 @ 8:16 PM, front of 621 Lenox Ave @NYPD32Pct the unidentified individual discharged a handgun multiple times striking four victims. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500. pic.twitter.com/DK2EvCh9y6