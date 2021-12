Sobrevive al cáncer de próstata periodista de Monclova

Gracias a las revisiones médicas de rutina que acostumbra realizarse, José Luis, periodista deportivo de Monclova nacido en Torreón, descubrió hace dos años que tenía cáncer de próstata.

El especialista en medicina familiar del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7, doctor Juan Ferriño García, señaló que la oportuna detección temprana del padecimiento y a la atención inmediata, recibió un tratamiento no agresivo que le evitó quimioterapias y cirugías invasivas.

Ver más: Noviembre azul contra el Cáncer de Próstata

El pronóstico de los servicios de Oncología y Urología fue favorable, el comunicador lagunero radicado en Monclova realiza sus actividades normales y su calidad de vida se elevó gracias a la atención del Seguro Social.

Aunque su gran sentido del humor y su actitud positiva jugaron a favor, “la detección temprana fue fundamental”, consideró el médico familiar.

Abundó que la trascendencia de la medicina de primer contacto está enfocada en la prevención, detección y atención oportuna de las enfermedades que resulten, por eso es importante acudir regularmente a consulta.

Recordó que en noviembre de 2019, el periodista deportivo se presentó en su consultorio y aunque no manifestaba síntomas de algún malestar, por ser parte del grupo de riesgo le ordenaron exámenes de laboratorio para detectar el nivel del antígeno prostático.

El resultado salió con cifras altas, por lo que se derivó al servicio de Urología en donde mediante una biopsia se confirmó la presencia del cáncer.

Luego fue derivado a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 en Monterrey, para la realización de un estudio de imagen denominado “Gamagrama”, en el cual se observó que el cáncer era incipiente, se encontraba únicamente en la próstata y sin afectaciones óseas.

“El IMSS es una institución completa donde las enfermedades son curables cuándo se tiene el diagnóstico a tiempo y José Luis es prueba de ello, aunado a que como paciente siempre fue muy aplicado, constante y optimista”, expuso el especialista.

“Lo tomé como una gripa”

El paciente, padre de cuatro hijos y abuelo de tres nietos, aseguró que cuando se enteró del diagnóstico, en lugar de decaerse decidió afrontar su situación y luchar.

Sus seres queridos y su fe en Dios lo mantuvieron siempre “al pie del cañón”.

“Lo tomé como una gripa, mi familia se preocupó más”, expresó José Luis, con voz emotiva y tratando de contener el llanto.

“Tuve conocimiento de personas que sí se fueron, pero yo no me achiqué ni me dio miedo. Lo tomé como lo que es: una enfermedad que se debe combatir”, reiteró.

Con la Recuperación de los Servicios del IMSS, regresó a sus estudios de rutina y consciente de que el acudir dos veces al año a consulta de Medicina Familiar ha sido fundamental para recobrar la salud, llamó a los varones a hacer a un lado la vergüenza y adoptar este hábito que ayuda a salvar vidas.

Asimismo, con la actitud que lo caracteriza, recalcó que gracias al apoyo de los doctores del IMSS y a la voluntad de Dios, superó el cáncer de próstata.