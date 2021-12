Conductor de camión golpea la ventana de un auto con un bate mientras esperaba el cambio del semáforo

Una mujer captó el momento en el que el operador de un camión abrió la puerta de su vehículo y golpeó la ventana y el techo del carro de al lado mientras esperaban el cambio del semáforo.

El suceso fue captado en Sídney, Australia, cuando el conductor de un camión enfureció con la persona abordo del Toyota Yaris ubicado en el carril aledaño porque al parecer le permitió incorporarse, por lo que hombre aprovechó que estaban esperando el cambio de luz del semáforo y abrió su puerta para golpear la ventana y el techo del otro vehículo, acto que una testigo dentro de otro auto grabó.

La testigo luego publicó el video en su cuenta de TikTok con la canción 'All I want for Christmas is You' de Mariah Carey de fondo y se volvió viral.

Varios usuarios urgieron a la testigo de enviarle el video a la policía para denunciar las acciones del conductor, pero se desconoce si el suceso está siendo investigado, informó el Daily Mail.