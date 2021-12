VIRAL: Cabello de mujer se incendia al apagar las velitas de su pastel

Una madre de familia en Estados Unidos, vivió momentos de 'terror' cuando su cabello comenzó a arder mientras apagaba las velitas de su pastel de cumpleaños, momento que ha sido compartido en redes sociales con un video.

Según recoge el portal DailyMail, Ana Oosterhouse, de Ogden, Utah, se encontraba celebrando su cumpleaños junto a su hijo de siete años, empleando dos pasteles para que cada uno pudiera apagar sus velitas.

Tal como se observa en las imágenes, mientras Ana se disponía a apagar las más de 20 velitas que poseía su pastel, el fuego alcanzó uno de sus mechones de cabello, alarmando a los presentes que inmediatamente acudieron a ayudar a la mujer.

Además de quemaduras en su cabello, cejas, pestañas y parte de su cara, la mujer no sufrió daños mayores.

"Pensé que me iba a incendiar, quemarme todo el cabello y tener quemaduras graves. Mi reacción inicial fue obviamente que quería apagarlo, pero lo que más me preocupaba era asegurarme de que nadie más se incendiara, por eso no solté el pastel. Se sintió como una experiencia extracorporal y realmente no me di cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Estoy muy agradecida de que mi familia estuviera allí para sacarlo antes de que se quemara más", contó Oosterhouse sobre su experiencia.