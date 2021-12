Vibremos positivo

Desde que nací tuve la suerte de formar parte de la Comunidad Judía de México, en la que pude encontrar la premisa de que lo que nos da valor y nos hace ser lo que somos es la necesidad de apoyarnos los unos a los otros, siempre…

Recuerdo una plática de Hanukkah (Festividad judía en la que cada noche vamos encendiendo un candelabro de 7 velas en ella recordamos el milagro que vivieron los macabeos al poder usar durante 7 días el aceite que solamente hubiera alcanzado para iluminar su hogar un solo día) en aquella plática me dijeron que la Menorah es la mejor representación del pueblo judío, porque con una sola vela prendemos todas las demás y así se van iluminando todas, una por una, sin embargo, el hecho de encender cada vela no hace que la vela original, que es la que enciende todas las demás pierda su propio brillo, sino que cada vez van brillando más. Y así todas juntas van iluminándolo todo cada vez con más luz…

Bajo esta educación y comparándome con las velas, he crecido queriendo encender más y más momentos y corazones, cada día he encontrado en mí las ganas de ayudar al prójimo y sinceramente, creo que no he ayudado tanto como quisiera, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo, siempre he apoyado a las causas que me parecen conmovedoras y donde creo que hay más necesidad.

Sin embargo, por azares del destino llegó a mi vida Yad Rajamim, institución en la que trabajo hace 4 años y que cada día doy gracias a dios por haberla puesto en mi camino, pues aunque parezca que la que apoya a la institución soy yo, a lo largo de los años me he dado cuenta de que he recibido mucho más de lo que he dado.

YAD RAJAMIM es una institución dedicada a sanar principalmente las áreas vulnerables en los corazones de los niños y jóvenes que no pueden por distintas situaciones sanar por sí solos.

Cuando recién conocí la institución, no pueden imaginar lo que sentí y como me conmovió la causa, más que nada debido a mi propia historia personal, misma que compartí con ustedes en una de mis primeras columnas.

Creo que dentro de nuestra comunidad y en el mundo entero, hay un sin fin de causas nobles, sin embargo, esta causa a la que hoy tengo el honor de pertenecer, lo que busca es sanar a la SEMILLA; La Cabalá nos habla de que para poder resolver cualquier problema debemos concentrarnos en la SEMILLA y no en el FRUTO y justo eso es lo que buscamos hacer en YAD RAJAMIM, sanar desde el fondo, desde la SEMILLA.

Yad Rajamim toma semillas vulnerables y las vuelve sólidas y fuertes para que entonces puedan convertirse en un fruto hermoso y sano convirtiéndose en un digno representante de nuestro hermoso pueblo y nuestras tan valoradas tradiciones…

No encuentro una causa más noble que esta…

Felicidades a todo el equipo de Yad Rajamim, ya que gracias a su determinación, organización y a la increíble labor que hacen día con día han logrado hacer esto una realidad para cada vez más niños y familias.

Felicidades, Yad Rajamim por estos primeros 10 años de vida, es increíble lo mucho que has crecido como institución y cuanta necesidad había de tu existencia dentro de nuestra comunidad.

Espero poder formar parte de tí muchos años más, que tu hermosa causa siga sanando semillas por siempre y que el día que dejes de hacerlo sea porque no existan más niños vulnerables que busquen ser sanados...

