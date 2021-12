La columna del perro

En muchas ocasiones hemos visto animales con heridas extensas y graves, de una intensidad tal, que llega uno a pensar ¿cómo está vivo aun? o ¿cómo tiene ánimo de mover la cola para expresar agradecimiento? o incluso llegar afirmar ¡es probable que no sobreviva a este evento desafortunado!

Como muchas de las lesiones que presentan los perros y gatos en consulta son intencionales, es aun más de notar cómo a pesar de todos los pesares el perro o gato se levanta como el "ave fénix" para sobrevivir, y en muchos de los casos volver hacer su vida normal.

Lo anterior se debe a que los animales toda su energía la concentran en vivir y salir adelante. Ellos no piensan "negativamente", por ejemplo si están fracturados de una pata y se sienten amenazados por algo o alguien, corren para protegerse de la probable agresión sin pensar en me duele…. O pobre de mí.

La energía que sienten la concentran en recuperarse, no en pensar en ¿por qué la vida me mando esta prueba? como tampoco piensan, me voy a morir como resultado de este accidente o enfermedad.

Yo hablo de los perros y gatos en general, porque a últimas fechas hemos visto, ya pacientes afectados al igual que sus propietarios de la enfermedad de moda que es el "estrés".

Es frecuente ver en la consulta perros Husky, Golden o Labradores enfermos de las vías respiratorias, porque se mojaron ocasionalmente, o se quedaron en el jardín cuando estuvo el clima húmedo, o fresco, o perros que se fracturaron o dislocaron después de una carrera vigorosa.

Entre las personas, el comportamiento ante una enfermedad o accidente, es que en el paciente, ocurren una suerte de altibajos emocionales, pues por desgracia en algunas ocasiones nuestra mente se convierte en nuestra enemiga, pues lejos de ayudarnos nos avienta a un estado de depresión, de sobrevivir a pesar de todo.

Aunque es difícil lidiar contra cualquier enfermedad, recordaremos que tan importante como el tratamiento sugerido por el médico, es mantener una actitud positiva y rodearse del cariño de los seres queridos.

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

NO ESPERES QUE TODOS ENTIENDAN TU VIAJE...ESPECIALMENTE SI NUNCA HAN TENIDO QUE RECORRER TU CAMINO.