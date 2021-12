Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero empañan a la 4T

Lopez tiene otros datos, esta 4T salió peor que todos, no se vayan tan lejos, la presidentilla de Gómez Palacio, se cambio de la cinco de mayo a el campestre a una casa de treinta y cinco millones, empezó con puro ononapaffa y ahora trae puros nuevos de agencia. La corrupción está a todo lo que da. Ojalá y a todos nos den créditos de más de 20 millones, si ganan cien mil pesos y no gastan nada, quieren decir que el banco les cobra el uno por ciento anual. o sea 20 por ciento en 20 años....... como creen que somos unos pentontos. así los números. .

Cada vez le ponen más difícil a los chairos echarse las maromas para salir a defender a la T4, mínimo ya inventen algo nuevo, siempre salen con lo mismo, el prian robaba más,... etc. Ya quedó muy claro, no son iguales, son mucho peor! Cero resultados positivos y 100% de corrupción por dónde sea que se le vea.

Santiago nieto, Gertz, Bartlett, Salgado macedonio y familia, erendida, sansores, monrral, sheimbaun, bejarano,pio, napito, guadiana etc etc et todo el Cártel de la 4T, panda de politicos corruptos, mañosos, criminales, pero el principal que empaña es el presidente, el KKS, che chralatan, con aires de mesias, corruoto, mentiroso, incomptente que piensa que con us cara de pen dejo engaña a todos. Pero lo peor de toda esta mi erda, so los ciudadanos porristas, serviles idolatras acostumbrados a justificar y festejar todas las estu pideces y corruptelas del gobierno por el solo hecho de estar frustrados por estar jo didos por ser webones, por el soslo hecho de ser ignorantes y ser miserables y baboso, tanto asi que se dedican a hincarse ante los politicos.

