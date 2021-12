Artista lagunera Lian Ventura y sus semillas musicales

“Caí en cuenta de que estaba haciendo algo: componer de manera natural y al mismo tiempo estaba trabajando en el Poder Judicial Federal, como abogada”, comenta la artista lagunera Lian Ventura tras ofrecer un concierto íntimo en un domicilio de la colonia moreliana de El Porvenir, lugar que se inaugura como futuro centro cultural destinado a los jóvenes de ese barrio.

Nacida en Torreón, criada durante una década en la capital de Durango y después residente de Matamoros, Coahuila, Lian Ventura ha escrito una carrera con el eco de sus elecciones. Aunque la inquietud artística la abordó desde pequeña, tomó al derecho como posible futuro profesional, eso la llevó a cursar una maestría en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y enraizarse en la musicalidad de Morelia.

“No tuve la intuición de hacer de la música una carrera. Estudié derecho hasta nivel maestría y la música siempre estaba ahí, estaba en un coro en el que participé siete años, cantaba y componía en casa, pero nunca vi que eso era; sucedía sin que esto fuera un logro de vivir diariamente. Y me refiero al vivir no de ganar dinero, sino de hacer eso tu modo de existir”.

Lian emplea una voz que ha encontrado su sitio tras buscarse interiormente, testimonio fruto del alumbramiento alimentado por las brasas de cuestiones. Percatarse de que la música fluía por su ser de manera natural ha sido uno de sus mayores descubrimientos, la emisión del eureka de Arquímides en lenguaje propio.

“Incluso cuando fui a hacer mi tesis de maestría en Comachuén (comunidad de la meseta purépecha), me prestaron un espacio, una casa donde vivir y en el patio tenía ensayos una banda de viento. De repente estaba clavadísima escuchando a la banda en vez de estar haciendo lo que tenía que hacer”.

En ese punto de su introspección, Lian Ventura dio un paso adelante para cambiar las leyes por las melodías. Si Jorge Luis Borges dijo alguna vez que la tarea del arte es transformar en símbolos, en música, lo que el ser humano siente, la lagunera tuvo claro que debía contemplar su propia naturaleza para poder expresarse.

Desojando amor, su primer álbum, se publicó en 2007. Luego vino Razón o Azar y, finalmente, en 2018 se publicó Semillas Negras, donde se recalca su interés por las culturas africanas y originarias de Latinoamérica. Pero además, Lian también se entrega a la poesía y comparte frases corporales con su danza. Es una artista multidisciplinaria que ha encontrado su sitio en una ciudad cubierta de cantera rosa.

“Lo que me enamoró de Morelia fue mi proceso de vivir sola, de tener todo este tiempo para hacer canciones, para escribir, para pasar ese tiempo, que había encuentro de escritores, encuentros de danza, que había toda esta labor cultural, eso me encantaba”.

Conexión por lo afro

Las personas que se dieron cita para el concierto de Lian Ventura conversan mientras cenan en una mesa de la casa. La voz de la lagunera les ha servido de pretexto para conocerse y compartir experiencias. Esa capacidad de unión es una las tantas magias que posee la música, la artista lo reconoce y su rostro se compone en sonrisas para hablar de la afrodescendencia.

“Reflexionaba en alguna entrevista (ya ves que se reformó el articulo constitucional de reconocimiento a los pueblos negros): viene una labor de visibilizar esa parte de nuestra identidad. Pero pienso que la hemos tenido siempre en la influencia de la música, en partes de la comida, la riqueza que México tiene hecha por esclavos negros y es cuestión, sí, de visibilizar y de quitar algunas estigmas”.

Y es que Lian ha tenido siempre esa influencia afro. Esto le permitió recordar aspectos de su pasado, como el que su bisabuela, originaria de Veracruz, tenía el pelo rizado siendo náhuatl. “De repente empecé ya a tener ojos para ver que había esta influencia en mi familia, en mi tía, que empezaba a ver en el pueblo náhuatl esta influencia”.

Otra conexión con África fue la que tuvo a través de su padre, quien durante su estadía en la Marina logró viajar al continente negro. Además, el hombre que le dio vida también era un ávido apasionado de la música, por lo que solía escuchar un mosaico de géneros sin distinción.

África, la raíz de la humanidad, es tema presente en su álbum Semillas Negras. Sin embargo, no es algo reflexionado; cuando se induce a la composición, Lian Ventura inhabilita un poco la cabeza, desata las trabas y sólo se entrega a las frases que brotan con la musicalidad de instrumentos como el kamele n’goni.

“Es como decir: ‘Voy al bosque, ¡mira, hay unas fresas! ¡Ah, mira! ¡Aquí está pasando esto! ¡Mira! ¡Me voy a poner a jugar con esto! Creo que mi proceso de composición es un poco así, un poco entre la intuición, entre las herramientas que tengo a nivel musical y el juego: río mucho, lloro mucho, yo permito que pasen esas cosas, por lo general es muy lúdico”.

En lo lúdico también radica la danza. La artista menciona que una canción le emociona el doble cuando la puede bailar. En su ser también resuena esa voz interior recordándole que la música ya no la abandonará.

“Para mí la música ha sido mi guía, mi respaldo, a veces en momentos muy difíciles me dije qué bueno que tengo la música. A veces me digo a mí misma: ‘Imagínate que no la tuvieras’. ¡Ay! No me imagino sin tener ese respaldo de sacar mis emociones a través de cantar. ¡Qué bueno! ¡Gracias que me lo dieron! Porque creo que es algo que me dieron. Creo que nacimos con un talento, eso te dieron y te toca la responsabilidad de desarrollar eso”.

Actualmente, Lian Ventura invita a unirse a su proyecto en Patreon, una plataforma para artistas donde se comparte contenido exclusivo para mecenas.