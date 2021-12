Alcalde de Arteaga 'no ve solución' a accidentes en Los Chorros si gobierno no invierte

Tras el accidente ocurrido la tarde del domingo y el cobro seis vidas hasta el momento, el alcalde de Arteaga, Everardo Durán Flores, manifestó que hay un gran enojo en general, pues a pesar de las reuniones que se han tenido con autoridades federales para mejorar las condiciones, siempre indican que no hay presupuesto.

Por lo anterior, dijo que se han tenido reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), al igual que con la Guardia Nacional, misma que hace todo lo posible, pero la misma les comenta que la economía no les ayuda.

“Yo creo que siendo una carretera tan importante, la verdad no creo que no tenga recursos para solucionar esto, me dicen que pasan alrededor de 20 mil vehículos, entonces yo no sé qué no pueden hacer con tanta lana diaria, yo creo que es muy importante que le pongan atención porque esto ya se reventó, si no hay solución el miércoles, no sé qué vayan a hacer”, sostuvo.

Añadió que el trazo que tienen marcado ellos es el perfecto, sin embargo, según le han dado a conocer, se requiere de una inversión de mil 200 millones de pesos, cantidad con la que no cuentan.

“No queremos nosotros exigirles ahorita el trazo, nada más la gente lo que quiere es que se estén dos patrullas, una del lado del Puerto de Flores y otra en La Herradura, y con eso se soluciona, y un tramo de conos que no son caros, ya les he dicho muchas veces que si no tienen ellos le entra el municipio, y si no nos cooperamos entre los ejidos, pero tampoco nos dejan hacer este tipo de acciones a nosotros por alguna responsabilidad que podamos tener, pero es la solución. Es la velocidad, realmente hasta salgo del Puerto de Flores hacia abajo, hacia La Herradura, y baja muy recio, ves la patrulla y le paras”, expuso.

Insistió que con dos patrullas es suficiente, pero que siempre estén ahí, pues si las llegan a mover, se podría presentar un percance.

“Yo no digo que no va a ver un solo accidente, pero ya lo hicimos con apoyo de las patrullas de nosotros y con la Guardia Nacional, y en tres meses tuvimos uno o dos accidentes, y no tan fuertes, eso es lo más importante, entonces nosotros no queremos que nos solucionen ahorita el trazo, queremos que nos solucionen que los tráileres bajen a menor velocidad, y si no igual con la infracción, no sé cuánto valga, 15 o 20 mil pesos, pero con eso educas a todo mundo”, concluyó.