Jugadores de futbol americano ingresan a las tribunas y atacan a un fan que supuestamente les escupió

El suceso ocurrió en el estadio BMO Field, ubicado en Toronto, Canadá, durante un partido de futbol universitario entre los equipos Hamilton Tiger-Cats y los Toronto Argonauts, cuando varios jugadores del equipo local subieron desde el campo a las tribunas para encarar a un fan que supuestamente escupió cerveza a la cara de uno de ellos.

Un testigo captó el momento en el que el jugador Chris Edwards recibió un golpe por parte de un fan del equipo contrario, por lo que él también lo golpeó y lo persiguió junto con otro jugador, Dejon Brissett, hasta que el aficionado chocó con un guardia de seguridad, quien lo estrelló contra un muro y luego lo escoltó lejos de los atletas.

El video del altercado fue compartido en redes sociales y tanto las autoridades locales, así como la CFL, están investigando el incidente, informó el New York Post.

