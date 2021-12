VIRAL: Con cumbia, maestro avisa a sus alumnos que reprobaron

A lo largo de nuestra vida todos pasamos por la etapa escolar y conocemos la incertidumbre que provoca el día en que los profesores comparten las calificaciones finales. Los nervios siempre están presentes, pero se agradece contar con buenos maestros que nos motiven a aprender y que, con algo de humor, puedan aligerar las malas noticias, ¿qué tal una buena cumbia para anunciar una calificación reprobatoria?

Y es que en esta era tan tecnológica las costumbres han cambiado, y como muestra de ello, un profesor creó un video con una canción para revelar a sus alumnos que habían reprobado de una manera muy divertida.

El creativo contenido se volvió viral en TikTok. Fue el profesor con el usuario @profejuanjil quien lo compartió. La canción original en la cual se basa esta cumbia es "Tus jefes no me quieren" del Grupo Ensamble, pero el maestro cambió la letra.

La nueva versión del maestro va así:

"Te comunico que estás reprobado, la materia no alcanzaste a pasar. Ya nos tocará vernos en el extra, mejor no te agüites y ponte a estudiar. Así a veces pasa, ya ni te preocupes. Ojalá que no te pegue tu mamá. Reprobaste. Ya ves, ¿para qué no entregas tus tareas? Pero bien que te veía conectado en el Fortnite" bromeó el profesor.

La canción fue considerada por muchos usuarios como original y divertida y, es por esa razón es que el video ya cuenta con más de 100 mil likes y se ha compartido más de 8 mil veces.

Pero, no es la primera vez que este profesor hace de las suyas hasta volverse viral.

En otra ocasión, hace apenas unos meses, llamó la atención porque uno de sus alumnos quería subir su calificación, así que llegaron a un acuerdo y lo retó a una partida del videojuego Call of Duty: Warzone, si el joven ganaba el profesor le pondría 10, pero si este salía triunfador tenía derecho a reprobarlo.

En el video el maestro compartió lo siguiente: "El otro día me llegó este mensaje: 'profe, un pvp (player vs player) y si gano me pone 10 y si pierdo me reprueba'".

Durante la partida se pudo observar que el educador fue el absoluto ganador en las 5 retas acordadas.

Además de dedicarse a enseñar, como vemos, este maestro es un tiktoker muy divertido, ya que en el video compartido finalmente dice: "Y pues adivinen a quién voy a reprobar. Moraleja, no retes al profesor", este corto contenido nuevamente ganó popularidad, volviéndose viral.

No cabe duda que es un educador mexicano muy moderno y diferente a los que estamos acostumbrados que se ha ganado la confianza de sus alumnos y los hace pasar un buen rato con sus ocurrencias.

De hecho, gracias a sus divertidos videos ya cuenta con más de 700 mil seguidores en TikTok, red social en donde comparte parodias de la vida académica. Por lo que ahora, además de dar clases, ya es todo un influencer, por este motivo una gran cantidad de usuarios concuerdan en que les gustaría que fuera su profesor.