Galilea llorando, el AMLOFest y la locura por Spider-Man son los memes de la semana

En medio de la incertidumbre causada por ómicron, la nueva variante del coronavirus, se llevó a cabo el AMLOFest en el marco del tercer aniversario de la presente administración; cientos de miles de personas se olvidaron de la sana distancia y se reunieron en el Zócalo capitalino por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los fanáticos del superhéroe Spider-Man también provocaron multitudes en la última semana, además rompieron el internet para conseguir entradas para el estreno de la nueva cinta "Spider-Man: No Way Home", incluso la desesperación y euforia por conseguirlos llevó a algunos a recurrir a los golpes.

La polémica en torno a la chocolatería de los hijos de AMLO, las protestas contra la gestión del CIDE, la liberación de la youtuber YosStop y el llanto de Galilea Montijo por su presunto vínculo con un narcotraficante, son otros sucesos que se manejaron con humor en las redes sociales.

La "spidermanía" escala a los golpes Conseguir boletos para la película "Spider-Man: No Way Home" escaló de molestias por sitios de internet inservibles, hasta los golpes.

En un centro comercial en Cuernavaca unos jóvenes se pelearon a puño cerrado por un intento de "colarse" en la fila de la taquilla del cine.

Tres de ellos fueron detenidos.

Comunidad del CIDE protesta contra designación de nuevo director Pese a la inconformidad, José Antonio Romero Tellaeche fue ratificado en el cargo de director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El nombramiento hecho por María Elena Álvarez-Buyllalo, directora de Conacyt, llevó a la comunidad estudiantil a paro indefinido. Mientras alumnos del CIDE se manifestaban afuera de su escuela, Álvarez-Buylla declaró: "Tomé la decisión de designar a Romero Tellaeche como director general" de ese Centro Público de Investigación para el periodo 2021-2026. La noticia no fue bien recibida por la comunidad cideíta.

El miércoles autoridades del CIDE y Conacyt intentaron ingresar a las instalaciones del campus Santa Fe. Sin embargo, los funcionarios se encontraron con un grupo de alumnos del centro público de investigación, quienes le preguntaron cuál era su objetivo de su presencia y respondió que estaba ahí para "garantizar el debido aprovechamiento del inmueble institucional del CIDE" y que no se "obstaculice el desarrollo administrativo" de esa institución.

En los siguientes dos días, alumnos convocaron a Álvarez-Buylla para dialogar, pero no se presentó. La noche del viernes, José Antonio Romero Tellaeche se presentó para entregar una lista de todos aquellos que forman parte del Centro "para evitar que se meta gente que no es del CIDE y no los ponga en peligro" y para recordarles que tienen tomadas "instalaciones federales". Al no ser bien recibido, el director publicó un comunicado en el que culpó a los alumnos de impedir correcto funcionamiento de la institución.

El sábado por la mañana, alumnos y profesores de distintas instituciones educativas como la UNAM, UAM, IPN, IBERO, ITAM, ENAH, UDG, Instituto Mora y la Universidad de Guanajuato, así como la Red ProCiencia, se sumaron a la marcha estudiantil del Centro para exigir, entre otras cosas, la renuncia de Romero Tellaeche.

YosStop sale de la cárcel

YosStop salió del penal de Santa Martha Acatitla la noche del martes, como resultado de un acuerdo reparatorio que consiste en una disculpa pública, la donación mensual del 5% de sus ganancias durante tres años a asociaciones dedicadas a mujeres, así como tomar cursos para prevenir la violencia, discriminación y humillación contra cualquier persona.

"Estoy muy feliz porque ya estoy libre", dijo ante algunos medios que la esperaban afuera.

AMLOFest

A propósito del tercer año de su presidencia, el 1 de diciembre AMLO llevó a cabo a una asamblea masiva en el Zócalo capitalino.

Entre seguidores y presuntos acarreados se reunieron un total de 250 mil personas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El evento se llevó a cabo en medio de la incertidumbre que ha generado la nueva variante ómicron, la cual el viernes pasado se confirmó el primer caso en México.

Galilea Montijo llora, tras ser vinculada con el narcotráfico

La conductora Galilea Montijo, en medio de su defensa y la de su esposo, estalló en llanto y suplicó que se detengan los ataques que le han hecho a lo largo de "tantos años".

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Montijo defendió el trabajo honesto de su esposo, Fernando Reina Iglesias, y negó que exista un vínculo de negocios con la familia Puga-Gómez, acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los tres mil millones de pesos.

El clip de poco más de 4 minutos se lanza luego de que en el libro "Emma y otras señoras del narco", que está por salir a la venta, saliera a relucir el nombre de la conductora presuntamente por haber sido pareja Arturo Beltrán Leyva.

La chocolatería de los hijos de AMLO

El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "no es cierto" el reportaje "Sembrando Vida y la fábrica de chocolates" que publicó la revista Proceso y Aristegui Noticias, que plantea que el programa insignia del Gobierno tiene un particular impulso en Tabasco y beneficiaría a los hijos del titular del Ejecutivo y a su fábrica de chocolates "Rocío".

En la conferencia mañanera de ese lunes, López Obrador acusó que "Proceso" y la periodista Carmen Aristegui "hicieron una publicación mentirosa, sin fundamentos para buscar mancharnos", además que los desligó de la Cuarta Transformación. "Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento y ellos dicen que porque son independientes. Y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo", expresó López Obrador.