Atlas Vs. León

La final del Apertura Grita 2021 de nuestra Liga MX quedó lista. Atlas contra el León, Orlegi contra Grupo Pachuca. Alejandro Irarragorri contra Jesús Martínez. Cómo usted quiera ponerla va a estar interesante ver quién la gana.

Ojalá no haya complicaciones extra cancha ni protagonismos arbitrales y todo se resuelva tranquilamente con un buen espectáculo en el terreno de juego solamente. El León juega a atacar y el Atlas a nulificar, aún así, los Rojinegros no son el cuadro gris del torneo pasado, los dirigidos por Diego Cocca han intentando este torneo atacar un poco más con mucha idea y efectividad. Lo han logrado. Por el lado de los panzas verdes, en su primera temporada, Ariel Holan, ha sido muy hábil en ser él el que se acople a un grupo y a un sistema que está dominado y no intentar hacerlo al revés. El técnico argentino tiene técnicas y sistemas muy peculiares que ha decidido implementarlas poco a poco o de a tiro mejor hasta después. Holan ha llegado a ver y a escuchar, cualidades que muy pocos entrenadores tienen, a la mayoría les gusta componer incluso lo que no está descompuesto. La recompensa para don Ariel es justa.

En las semifinales se quedó un tufo de impunidad muy preocupante para lo que viene. Carioca debió ser expulsado el sábado en el partido de vuelta. Tirar esa patada es roja aquí y en China, en el minuto dos o en el 90, en una semifinal o en la fecha 4. Ramos Palazuelos perdonó al brasileño, pero de inmediato comenzó a amonestar a jugadores de la fiera provocando que el partido se volviera tenso y obviamente al menor detalle todo estalló. Ya con el rancho ardiendo, el silbante no se atrevió otra vez a sancionar a jugadores que estaban en el campo, fue a echar a algunos de las bancas para quedar bien. Terrible trabajo del que dicen que es el mejor árbitro mexicano del momento.

La vuelta en el Jalisco entre Atlas y Pumas no se quedó atrás con las polémicas arbitrales. Ya no hay credibilidad en el VAR. Lo que se decida se va a cuestionar. Penal sobre Dinenno por un codazo que en mi opinión se da por una acción natural del juego, para mi bien el árbitro, para medio país un robo a los Pumas. Ni viéndola 100 veces nos pondremos de acuerdo.

Que gane el mejor pero mi deseo más sincero es que en esta final gane el futbol. Urge limpiar todo esto.