Mexicanos, mayoría de turistas en El Paso

La actividad turística en El Paso, Texas, está sostenida por los visitantes mexicanos, pues de las 1,200 habitaciones disponibles, 60 por ciento son ocupadas por originarios de México quienes, en promedio, gastan de 1,200 a 1,500 dólares, mientras que los turistas americanos gastan de 500 a 600 dólares.

Así lo explicó Verónica Castro, directora de Turismo en El Paso, quien agregó que en el 2019 se contabilizaron 19 millones de visitantes mexicanos, principalmente originarios del estado de Chihuahua, pero durante los 22 meses que estuvo restringido el cruce por los puentes internacionales debido a la pandemia de COVID-19, el flujo de turistas cayó hasta un 70 por ciento.

Las cifras que reveló son únicamente referentes a las personas que llegan a hospedarse a la ciudad; sin embargo, hay que mencionar que han creado un producto turístico regional con Las Cruces y otras ciudades aledañas del estado de Nuevo México y con Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que si se toma en cuenta las miles de personas que a diario cruzan para trabajar, estudiar o simplemente para ir de compras, son miles los que a diario llegan a El Paso.

Cabe mencionar que desde que las autoridades de Estados Unidos abrieron los puentes internacionales, por el lado de Juárez, las familias que van en automóviles entre semana tardan al menos tres horas para pasar.

"Por eso estábamos peleando que abrieran las fronteras porque sí podías volar directamente de México a Estados Unidos, pero no podías entra por carretera y eso no sabíamos por qué lo estaban haciendo… solo el rico podía venir a los Estados Unidos, entonces en cuanto abrieron la frontera pues para nosotros fue muy importante, por eso queremos que sepan que los extrañamos y no solo por el dinero que nos puedan dejar, sino que dependemos mucho de lo que ellos traen".

Verónica Castro reiteró que el turismo mexicano es el número uno y no solo para las ciudades fronterizas como El Paso, sino para todo el estado de Texas, pues a todos les genera ganancias.

"La frontera con Juárez nos conoce muy bien y la ciudad de Chihuahua también porque ellos vienen de seis a ocho veces al año, no solo nos ven como un viaje de vacaciones, nos ven como una extensión de lo que ellos viven y ahora queremos atraer a más gente de Torreón, Guadalajara, México o Querétaro… es muy importante para nosotros porque en Juárez hay mucha maquila y pues vienen los señores de negocios y traen a sus familias y se pueden quedar en El Paso mientras ellos trabajan".

Sobre el evento Conexión Turística Binacional, Castro enfatizó la importancia de mostrale a la gente lo que ofrecen como región, pues Las Cruces y El Paso son ciudades muy alejadas de sus capitales, por lo que reiteró que junto con Juárez y la capital de Chihuahua, se han convertido en una gran familia.

"Claro que se cumplieron las expectativas del evento porque nos dio la oportunidad de reunir a delegaciones de varias ciudades de México... fueron más de 20 tour operadores porque se invitó también a representantes de Querétaro, Guadalajara, Cancún y Durango a que vinieran a ver a mi ciudad, y si ya la conocían a que la volvieran a conocer, y si no pues que la conocieran… que se enamorara de ella por primera vez".

Christian López y Mónica Fuentes son colaboradores de la Dirección de Desarrollo Económico y de acuerdo con lo que mencionaron, en los últimos 10 años inversionistas del ramo hotelero, del deporte y espectáculo se han enfocado en mejorar el centro de El Paso, a lo que las autoridades de la ciudad y del condado se han sumado, pues unicamente en incentivos fiscales que se han otorgado a los empresarios suman 1.5 billones de dólares, lo que ha permitido ofrecer un mejor lugar para no solo para los visitantes, sino para las familias que viven ahí, ya que al final de cuentas es un ganar-ganar.