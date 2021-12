La verdad de Nieto

Pablo Gómez nació el 21 de octubre de 1946, es hoy militante de Morena y es muy duro contra los falsos izquierdistas que se meten al actual Gobierno como lo hizo Santiago Nieto aunque se porten bien como este, que la neta nos caía muy bien a muchos. Pero "el amor a una panista lo denunció" cómo en realidad quizá es.

Volviendo a Pablo Gómez, él es completamente otro individuo: nunca ha negado ser de izquierda y tiene "los pantalones bien puestos" desde siempre. Cuando en 2006 entró López Obrador como jefe de Gobierno, Pablo Gómez fue senador de la república por muchos votos.

Y ahora desde el 8 de noviembre de este año 2021 fue designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. (UIF) y qué bueno. La Cámara de Diputados lo ratificó ya como nuevo titular de la citada (UIF) con 304 votos a favor de Morena, del PT (Partido del Trabajo), y del PVEM y ¡nótese del PRI! ¿Ya se estará sacudiendo el ex partidote a los de derecha? El PAN en cambio votó 95 en contra y hubo 35 abstenciones del PRD y Movimiento Ciudadano. Es obvio por lo visto que los panuchos habían incrustado a Santiago Nieto nada menos que la Unidad de Inteligencia Financiera

LA DIFERENCIA ENTRE SANTIAGO Y PABLO

Pablo participó en el movimiento estudiantil de 1968, el 2 de octubre fue detenido y estuvo preso hasta 1971. Al salir de la cárcel se unió a la lucha convirtiéndose en uno de los organizadores de la movilización del 10 de junio. Es licenciado en Economía de la UNAM desde 1976.

Se unió al Partido Comunista Mexicano y fue electo en 1979 diputado federal de la Coalición de Izquierda. De 1982 a 1988 fue presidente del PSUM, Partido Socialista Unificado de México. Fue elegido de nuevo diputado federal ese año y al constituirse el primer grupo parlamentario del PRD, Partido de la Revolución Democrática fue el vicecoordinador.

"De 1991 a 1997 fue representante en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En 1993 fue uno de los principales en convocar y organizaron el plebiscito por un Gobierno propio en la capital de la república". Electo diputado federal en Coyoacán, se opuso a priistas y panistas que no querían conocer los multimillonarios recursos para el rescate bancario con lo que el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) endeudó a México prácticamente hasta la eternidad.

Fue el que logró con la Cámara de Diputados abrir las listas de beneficiados por el Fobaproa a través del Ipab, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, encargado de administrar la protección de depósitos bancarios para pequeños y medianos ahorradores. En su calidad de coordinador del Grupo Parlamentario del PRD logró por primera vez modificar el presupuesto en 15 mil millones de pesos que se canalizaron a los estados, a la educación superior y al aumento de las jubilaciones, entre lo más importante.

Según la revista FORBES: "Después de una investigación presentó una demanda penal contra el presidente de la república, Vicente Fox, por el uso ilegal de recursos a través de los Amigos de Fox, y fue uno de los que desarrolló la investigación sobre el Pemexgate, caso cerrado, con la ratificación de la multa de 1,000 millones de pesos contra el Partido Revolucionario Institucional". O sea que el buen Pablito "se chingó al PRIAN".

Ha sido en dos ocasiones precandidato a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el año 2000, perdiendo ante Andrés Manuel López Obrador a quien acusó de no ser elegible al no tener residencia en el Distrito Federal, pero a la postre nadie impugnaría la candidatura de AMLO validada en el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aquí sí la regó Pablo: "En 2006, fue precandidato de nuevo pero cedería su aspiración a Jesús Ortega en un grupo llamado TUCOI (Todos Unidos con la Izquierda) en contra de la candidatura de Marcelo Ebrard".

Es colega, autor de varios libros, uno llamado Los gastos secretos del presidente, en el que denuncia los gastos multimillonarios en dólares de Carlos Salinas de Gortari por medio de la Partida Secreta, otro muy importante libro es México 1988: Disputa por la Presidencia y lucha parlamentaria, libro en el que cuenta cómo fue fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas.

"Tras más de 20 años los intereses del rescate bancario 'Fobaproa' han resultado en pagos que al día de hoy superan la deuda original. De acuerdo con cifras oficiales, el acumulado de las obligaciones financieras, que derivaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y que se socializaron en 1998, rebasan 1.4 billones de pesos. Solo para el próximo año exigirán un presupuesto similar al de las secretarías de Marina, o de Energía o Medio Ambiente y Recursos Naturales, esto solo para el pago de recargos y costos de administración. Datos de la Secretaría de Hacienda aseguran que en julio 2021 los requerimientos del "programa de apoyo a deudores y los pasivos del IPAB que absorbió como obligaciones soberanas un billón (con B) 21 mil 471 millones de pesos a precio actual".

"Los trabajadores y contribuyentes menores de 30 años tienen toda su vida laboral para pagar el saldo del rescate bancario, deuda pública aceptada el 12 de diciembre de 1998, cuando muchos no habían nacido o tenían menos de siete años. Tras simular debate, la mayoría del grupo parlamentario de Acción Nacional, partido en ese momento encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, respaldó al Revolucionario Institucional para endosar a las finanzas públicas el manejo de la banca en la primera mitad de los años 90 del siglo pasado".

EL ASUNTO NIETO Y GERTZ

"Para Santiago Nieto, un amigo y servidor público de verdad", fue la dedicatoria de AMLO en un libro. Al parecer, se detestan Nieto y Gertz ambos fiscales y el presidente le pidió al primero que se alejara del segundo. Pero lo que tronó el cohete fue la boda en Guatemala y la presencia de invitados tutifrutti que no debían estar juntos, uno de ellos, el director de El Universal que le encargó a Paola Félix nada menos que 35 mil dólares que no declaró. ¿Y qué rayos hacía la ladrona panista Josefina Vázquez Mota? ¿Y, la neta, una que me cae bien, la nueva gobernadora de Campeche que se llama Layla Sansores?

