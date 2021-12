Ciudadanos de Monclova no harán compras decembrinas en EUA

Los consumidores que tradicionalmente viajaban a Estados Unidos a realizar las compras decembrinas, se quedarán este año en su mayoría en Monclova a comprar en el comercio local, afirmó la Cámara Nacional de Comercio de Monclova (Canaco).

El empresario Ramón de la Cruz Córdoba, directivo de la cámara, informó que los comerciantes vislumbra un incremento importante en las ventas de fin de año.

Explicó que el empleo se ha conservado en este sector, y que las ventas se han mantenido, lo que ha permitido operar a los comerciantes organizados.

Indicó que la Cámara de Comercio realizará el sorteo de un automóvil y otros premios, como tradicionalmente lo hace cada fin de año para incentivar las ventas.

La Canaco imprimió 450 mil boletos que fueron vendidos a dos pesos cada uno a los comerciantes organizados para que nos regalen a sus clientes en las compras de 100 o más pesos.

Agregó que además del automóvil se sortearán electrodomésticos y otros premios.

Esta actividad genera un incremento en las ventas en un 25 por ciento. Hasta el momento más de 400 mil ya fueron colocados entre los consumidores, y quedan pocos miles que serán acomodados entre los compradores en las próximas dos semanas, señalan.

Sobre la migración de recursos a Estados Unidos por las ventas de temporada, dijo que este año no ocurrirá, pues gran parte de la población económicamente activa con alta capacidad económica no viajó en los últimos días a la unión americana, por lo que se espera que no vaya de último momento a realizar compras.

De la Cruz Córdoba consideró que la principal causa que inhibió a los consumidores monclovenses que viajan a Estados Unidos es la pandemia.