Ciberdelincuentes suplantan identidad de mujeres en México

En el país existe un vacío legal en cuanto a los delitos cibernéticos debido a dos razones: la primera es porque son métodos nuevos, que van cambiando su forma de llevarse a cabo y, segundo, porque primero tienen que existir cierto número de acontecimientos sociales en los que coincidan pruebas y hechos para poder litigar en materia penal. Así lo señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), quien agregó que en México las autoridades se están quedando atrás ante estos ciberdelincuentes, que cada vez encuentran maneras diferentes para delinquir.

"Lo que han hecho recientemente es suplantar identidades, van desde clonar cuentas de WhatsApp hasta la suplantación de identidad en redes sociales".

Es el caso de los delitos de suplantación de identidad en redes sociales como Instagram, con la finalidad de vender contenido íntimo en páginas como OnlyFans y Top Fans, en estas plataformas muchas jóvenes han denunciado que se crearon cuentas falsas con su información, como nombre, un nickname similar al que ellas usan y sus fotos.

A Karla, María, Berenice y una cantidad cada vez más grande de mujeres les ha pasado; sin embargo, no todas acuden a las autoridades para denunciar.

Karla, una joven de 24 años fue víctima de este tipo de phishing y usurpación de identidad. Ella tuvo la oportunidad de contactar a la policía cibernética; sin embargo, la respuesta que recibió fue que debido a que su vida no corría peligro y que en realidad no se estaba difundiendo contenido de ella no podían hacer algo para dar de baja la cuenta falsa.

"Me sentí un poco decepcionada porque ni Instagram ni la policía cibernética me pudieron ayudar. Me preocupa un poco que está la cuenta activa, si alguien me pide mi cuenta para seguirme, encuentran esa y me da pena, también me preocupa que hagan mal uso de la cuenta y la gente defraudada llegue a mí, son muchas cosas", detalló.

Al respecto, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, señaló que en las últimas semanas sí se han percatado de este hecho, pero que debido a que muchas mujeres que lo sufren no se acercan a denunciar, no cuentan con un registro real.

Además, detalló que el hecho de que no haya denuncia formal no ayuda a que se prendan los focos rojos y que lo único que se recomienda a las mujeres que son víctimas es denunciar ante la red social para que se dé de baja la cuenta y, sobre todo, a hacer un mejor uso de estas plataformas.

Guerrero manifestó que a raíz de la pandemia y la mudanza que hubo al mundo digital aumentaron estos delitos; sin embargo, existe un subregistro, puesto que las mujeres no están denunciando de manera formal y no están dando a las autoridades elementos suficientes para catalogar este delito.