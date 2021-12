Entrega-recepción en Torreón se encuentra en su etapa final

Será el próximo 16 de diciembre cuando oficialmente se entreguen las diversas áreas y direcciones del Municipio de Torreón, esto dentro de la recta final del proceso de cambio de administración y según se tiene previsto desde octubre pasado.

Las personas colaboradoras de la presente administración y que encabeza el alcalde Jorge Zermeño tienen dos semanas a partir de mañana lunes para afinar todos los detalles que tengan que ver con la entrega de las oficinas a su cargo, especialmente en lo que tiene que ver con los proyectos que se podrían dejar pendientes, el tema financiero, programación y pendientes con proveedores, entre otras cuestiones.

De esta forma se deberá realizar una entrega definitiva de cada dirección el próximo jueves 16 de diciembre, a partir de entonces se perfilarán ya las primeras labores de la próxima administración que encabezará el alcalde Román Cepeda, quien tomará posesión el próximo 1 de enero y en medio de una Sesión Solemne de Cabildo.

El propio Román Cepeda afirmó la semana pasada que será en días próximos cuando se comiencen a detallar las áreas que habrán de reestructurarse y a darse a conocer los primeros nombramientos de su gabinete de trabajo, esto con el objetivo de que se puedan adelantar las gestiones de quienes habrán de ser designados, especialmente en las áreas prioritarias del Ayuntamiento.

Hasta este fin de semana solamente una persona había sido señalada por el alcalde Cepeda como el nombramiento "más probable", se trata de la licenciada Natalia Fernández, quien ocupará la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón; se cuentan además con dos o hasta tres perfiles preliminares para ocupar las oficinas de Obras Públicas, la Tesorería Municipal, Seguridad Pública, Comunicación Social y hasta el Simas Torreón; sin embargo, no se ha definido algún nombre como sí ocurrió en la Secretaría del Ayuntamiento.

SEGUIRÁN OPERANDO SERVICIOS ESENCIALES

Por su parte el alcalde Jorge Zermeño adelantó ayer sábado que por lo pronto se preparan ya los detalles del último informe de gobierno que ofrecerá a la población el próximo martes 14 de diciembre, evento que se realizará de forma presencial y virtual desde el Teatro Nazas de Torreón, con acceso solamente por invitación a funcionarios de los Gobiernos federal, estatal y de otros municipios de La Laguna, integrantes de la sociedad civil e iniciativa privada, así como a medios de comunicación.

Al respecto Zermeño Infante afirmó que "yo tengo el informe el día 14 (diciembre), a partir del 16 ya están programadas las entregas de cada una de las distintas áreas, pues solo aquello de lo que tiene que permanecer como un servicio que no lo puedes cerrar, no puedes cerrar la llave del agua, no puedes no vigilar la ciudad, no puedes pues mantener los servicios normales de la ciudad".

En ese sentido se mantendrá sin variaciones también el trabajo de seguridad pública, Simas y de otras áreas como Protección Civil, Tránsito y Bomberos.

Cambio de administración

