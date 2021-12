Verdades y Rumores.

Tanto en Coahuila como en Durango quien diga que no ha aprendido nada gracias al criterio aplicado por las autoridadesante la pandemia faltaría a la verdad. Los subagentes, disfrazados de tapete desinfectante seco, dicen que gracias a la política aplicada en ambas entidades durante todo este tiempo ahora se sabe que el COVID-19 se dispersa en los cementerios, en las funerarias y en las reuniones familiares de más de 15 personas (mismas que siguen prohibidas, supuestamente), pero al caprichoso virus, a lparecer, no le gusta ir a los conciertos ni a los partidos de futbol, donde colindan miles de personas sin sana distancia. Mucho menos le gusta entrar a los bares del paseo Morelos y tampoco va a las peregrinaciones de la avenida Juárez. En todos los centros comerciales de la Comarca, tipo, usted ya sabe, el condenado virus no contagia —consideran— si se circula caminando en una sola dirección —ya sea de ida ovuelta por cadapasillo—, de lo que están pendientes los guardias.

*** Lo cierto es que ni Ómicron ni Delta ni ningún otro virus con bíceps crecidos habrá de inquietar a las autoridades. Tan es así que el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, dicen los subagentes, anda más preocupado buscando más funcionarios a quienes operar con la banda gástrica que por conocer las características de Ómicron y es que sin muchas ganas declaró que las medidas sanitarias definitivas en el estado se aplicarán… cuando tenga más información. En Durango el semáforo amarillo, que entrará el lunes, se parece más al semáforo del periférico de Lerdo, rumbo al panteón de San Isidro, por aquello de que todos lo ven, pero nadie lo respeta. En ambos estados la política aplicada es la misma: que la economía no decaiga y que se enfermen los que tengan que enfermarse. *** En la cobertura especial realizada desde el rebautizado Zócalo “democrático” capitalino, donde tuvo verificativo el COVID-fest... Perdón, el AMLO-fest, reportan hubo un nutrido contingente coahuilense: las huestes del Comité Directivo Estatal de Morena (sí, ya existe tal cosa), encabezados por el exdiputado “hippie” Diego del Bosque y por el delegado importado de la “capirucha del esmog” Tanech Sánchez, quienes acarrearon al más puro PRI de los 70 a las bases morenistas del estado y los motivaron para lanzar las arengas más “chairas” de apoyo de su gran tlatoani. Por tal motivo también andaba el maestro de ceremonias, cuasilagunero y alabador oficial de quien asegura está al nivel de Jesucristo, Mahatma Gandhi, Luther King y Mandela, nos referimos al cuasilagunero Antonio Attolini, y por supuesto andaba ahí el maestro de las campañas superchidas... para su papá, Luis Fernando Salazar. También nos informan que los grandes ausentes de Coahuila fueron el senador Armando Guadiana, quien dicen se sumó al senador Ricardo Monreal en el berrinche que armó por no haber sido invitado a sentarse en el templete junto con los presidenciables, también el diputado Javier Borrego se mantuvo alejado para llevar su propia agenda con miras a levantar la mano por la grande del estado en el 2023… Soñar no cuesta nada. *** A unos días de iniciar funciones, los que se reportan más que preocupados porque sus antecesores, comenta la chica Bond, no les van a dejar ni gasolina para patrullas ni agua en los garrafones, papel para el baño... Es más, ni siquiera para pagar la electricidad de pozos de agua potable, son los alcaldes electos de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, de San Pedro, David Ruiz Mejía, de Viesca, Hilario Escobedo de la Paz, y del Pueblo Mágico de Parras, Fernando Orozco Lara. En el caso de Francisco I. Madero, dado que el morenista y fan del dióxido de cloro Jonathan Ávalos Rodríguez se entregará a sí mismo el gobierno municipal, pues fue reelecto, “su mismo” ni suda ni se abochorna. Otros subagentes, disfrazados de proveedor desesperado, nos comentan que incluso en el vecino municipio matamorense y con el fin de no pagar los sagrados aguinaldos cada quincena empezaron a dar “cuello” a algunos empleados, de manera que de mil 56 que integraban la nómina ya nada más quedan 910. La chica Bond se echó un clavado en la Ley de Contabilidad Gubernamental y llegó a la parte que dice “principio de devengo”, que obliga por ley a pagar en el ejercicio contable vigente las compras o servicios adquiridos. En castellano, lo anterior significa que deben dejar dinero en caja para que se pague en enero lo que gastaron en diciembre. En enero, estiman, irán de chismosos a la Auditoría Superior del Estado. *** A quien todo parece indicar que tanto el proceso entrega-recepción como el tema del pasivo que heredará del alcalde Jorge Zermeño, tanto en el Simas como en el Ayuntamiento, además de las denuncias penales que enfrenta la administración, nomás no le quitan el sueño es al alcalde electo Román Alberto Cepeda González. Nuestros subagentes se preguntan quién ya desde ahora está mal asesorando al “mini bien peinado” para que a poquísimos días de comenzar a gobernar Torreón no dimensione la trascendencia y pierda tiempo en hacer berrinches y ver moros con tranchete, cuando lo importante es garantizar la transparencia y capacidad de aquellos a quienes tiene perfilados para hacerse cargo de la administración del erario, de controlar el ejercicio del dinero público, la parte legal y desde luego la seguridad. Por lo pronto, y de malas por cierto, presionado por la fastidiosa prensa, soltó algunos de los nombres de quienes dizque serán sus funcionarios: Natalia Fernández para la Secretaría del Ayuntamiento y la terna entre Miguel Zúñiga, Oscar Luján y Roberto Barrios, hijo este último del próspero fraccionador Rogelio Barrios, para la emproblemada área de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho y Roberto Escalante, pero ¿y sus trayectorias?, ¿y su experiencia en el servicio público?, ¿y los conflictos de intereses? Los subagentes preguntan que si oootra vez los ciudadanos tendrán que chutarse la llamada “curva de aprendizaje”, como si el horno estuviera para bollos. *** Nuestra subagente Siri sigue preguntándose en qué consistió el informe legislativo que presentó de su primer año como becado... Perdón, como diputado plurinominal de lo que queda del PAN en Coahuila Rodolfo Walss Aurioles. Llama la atención la razón por la cual lo hizo en el Comité Municipal en Saltillo, según dan cuenta las inestables redes sociales en las que se ven si acaso 15 personas. ¿Don Rodolfo no se acordó del PAN Torreón? Como no se sabe que haya presentado iniciativas o de alguna discusión legislativa relevante, los subagentes ya buscan con lupa en su informe si narró el altercado donde soltó algunas “palabrotas” que los castos oídos de los subagentes nos podrían mencionar y que tuvo con el tesorero del Estado, Javier Lechuga… Aunque del mismo circuló un video. Otra razón, dicen, podría ser la amenaza que les hizo a todos los ediles de oposición del Cabildo de esta provincia, que buscará su inhabilitación a todos los cargos públicos ante su “desfachatez”, así dijo, al omitir su voto respecto al avance de gestión financiera del tercer trimestre de este año, el cual se fue así al Congreso. *** “Para el que madruga está el que no duerme”, dice el dicho, y la temporada del año lo amerita ante la amenaza latente de grupos delincuenciales por querer entrar a Coahuila. Por eso, y por si las moscas, el inquilino del Palacio Rosa, estuvo el pasado miércoles en esta provincia para el cambio del Mando Especial de La Laguna y renovar la coordinación que comparte junto con Durango, con quien le interesa reforzar el blindaje. El jueves anduvo en Piedras Negras en la toma de protesta del comandante de la 47.ª Zona Militar, con el que reforzarán la Zona Norte y la Carbonífera. Justo por aquellos lares es donde se han registrado enfrentamientos. Para sorpresa de los que creían que invadido por el espíritu navideño se dedicaría a comprar los ingredientes para la pierna navideña, los subagentes dicen que se come las uñas porque ya merito da a conocer dos nuevas inversiones que beneficiarán a Torreón y Matamoros... A ver qué es. *** Y a quien madrugaron y ni gracias le dieron fue a Alejandro Bacio, exdirigente del Partido Verde en Gómez Palacio, Durango, quien no fue ni invitado a su propia despedida por parte del dirigente estatal del partido, Gerardo Villarreal, quien ni en “visto” lo dejó en los múltiples mensajes que le envió para preguntarle lo que estaba sucediendo. Es ahora Dulce Jazmín Castañeda la actual dirigente del comité municipal, evento al que no fueron requeridos ni Bacio ni la única regidora del Partido Verde en el Ayuntamiento, Karla Tello. Aunque originalmente, según nos informan nuestros subagentes, disfrazados de tazas de café, se dijo que la intención de dicho cambio obedecía a que el partido sería "entregado" al prianismo a fin de debilitar a la alianza que conformarán Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde; pero la realidad, según comentan, es que la intención es cerrarle las puertas al diputado federal obradorista Omar Castañeda rumbo a la presidencia municipal de Gómez Palacio, pues si no era por Morena su candidatura, lo podría hacer por el Partido Verde. El dirigente estatal salió del paso diciendo que se debió a una clara desinformación al interior del Verde… Y de comunicación al parecer.