Padrón vehicular de Coahuila actualizado al 90 por ciento

"Hoy Coahuila tiene casi al 90 por ciento su padrón vehicular actualizado y el año entrante, con las nuevas tecnologías que se tienen para detección de placas y de identificación vehicular", manifestó Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila.

Además de señalar que, las autoridades aprovechará para completar la actualización que se requiere y para ello, hacer un operativo fuerte para quienes no traigan placas.

VER MÁS: Nuevas placas en Coahuila con 'lector', permitirán combatir delitos

Lo anterior, lo dio a conocer al cuestionarle sobre uno de los acuerdos que firmó a principios del mes de noviembre, junto con sus homólogos de Nuevo León y Tamaulipas; respecto a la actualización de los padrones vehiculares como una medida de combate al crimen organizado.

Sobre dicho operativo, se buscará que se les generé la mayor cantidad de vehículos identificados para que, dentro de las investigaciones, de la flagrancia que existen y con los sistemas de video inteligencia puedan seguir teniendo elementos para continuar disminuyendo los indicadores delictivos.

"Eso tiene que ver con la actualización del padrón vehicular, coinciden que Tamaulipas y Coahuila lo vamos a hacer. ¿Qué implica eso? Tener una mayor tecnología para la captura de placas y de alguna forma nos sirva con nuevos elementos en materia de seguridad, dentro de la detección de placas vehiculares y de la identificación de vehículos", indicó el Gobernador de Coahuila.

Con relación a la decisión del Gobernador de Nuevo León, Riquelme Solís manifestó que hace muchos años que no paqueaban, sin embrago, fue su homólogo quien manifestó su interés de sumarse a la actualización del padrón vehicular; sin embargo, manifestó no saber si lo hará o no.