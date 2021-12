Confirmado primer caso de variante Ómicron del COVID-19 en México

mabesa

10:57 am

Manuel Belagun Salazar

No se sabía “¿cuándo va a llegar?, se especulaba sobre los estragos y así será, aunque los estudios no han terminados. Llegó, no sólo habrá información de fuera también se obtendrá aquí, siempre y cuando se acuda a médicos públicos o privados. El paciente llegado de Sud África se encuentra internado en un hospital privado, al personal médico de este centro le toca hacer los estudios y darlos a conocer a las autoridades sanitarias. El virus ómicron se esparce a nivel mundial, la mayoría de los países recomienda y exige a sus ciudadanos extremen sus medidas para cuidarse, pero existen campañas para rechazarlas. En México: ¿piensa usted cuidarse? O se sigue con la cantaleta de “me vale”?. Por favor, hágalo usted y cuide a su familia. Esto no ha terminado.

