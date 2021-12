El running en los niños

Los niños siempre serán el semillero para el atletismo o de cualquier disciplina, educar a los pequeños con la compañía del deporte siempre será un aliado para una formación integral y de calidad.

Lastimosamente, a veces los pequeños tienen en sus padres a los peores enemigos en el deporte, llevándolos incluso a practicar la disciplina por encima de sus límites por edad, especialistas españoles dicen que para correr un 5K debe ser por encima de los 16 años siempre y cuando el adolescente esté habituado y entrenado en la rutina, ellos mismos recomiendan que a partir de los 10 años la carga de kilometraje puede ir avanzando, sin olvidar que debe ser un avance ligero y de duración relativamente corta, determinado por la fatiga del adolescente y es muy común que en todos los deportes que practique a esa edad, ya puede tener una mayor continuidad en el ejercicio, hablando de la duración en si.

Para el pequeño debe ser siempre un gusto participar en una carrera o ir a entrenar, por un lado, competir no debe ser doloroso, pesado, sufrido, antes bien, debe ser motivante, incluyente y de disfrute del infante, fuera deben quedar los gritos y las presiones del papá o la mamá que por presumir una fotografía en redes sociales, llevan al niño al extremo, desmotivándolo y sufriendo en muchos de los casos.

La Federación Mexicana de Triatlón, desde aproximadamente 10 años, impuso unas reglas para las competencias infantiles de la disciplina que bien podrían ser tomadas en el atletismo. En primer punto, todos deben competir con el número 1, no debe existir premiación, porque eso podría motivar a tres, pero pueden perderse muchos más que tal vez esa mañana no se levantaron del todo bien y por un “fracaso” se les podría perder en el deporte, sin saber el futuro que tenían. Los padres no pueden estar ni en zona de transición ni cerca de la META para evitar las presiones de los mismos y si analizamos esas reglas, los resultados ahí están con Anahí Álvarez, recientemente medallista en los Juegos Panamericanos Junior, que desde pequeña sus entrenamientos fueron llevados en el Parque Guadiana de la capital duranguense.

Al respecto, la FMAA ha trabajado muy de la mano con las etapas de la Olimpiada Nacional o los ahora llamados Juegos CONADE, manteniendo las categorías Infantil mayor y menor con distancias acordes e irlos llevando en el proceso formativo del atleta.

Apenas el pasado fin de semana en la carrera de la Ciudad Industrial, volvimos a tener las carreras infantiles por edades y distancias, algo que no sucedía desde el inicio de la pandemia, fue muy satisfactorio ver al grupo de “Loquitos por correr” adueñarse de los primeros lugares de cada una de las categorías, siempre acompañados de sus papás, que entusiastas, apoyaban en la línea de la salida y en el límite de la META que el comité organizador les permitió.

Hablar de ejemplos de éxito desde la niñez a la actualidad en el atletismo podríamos tardarnos un buen rato, pero Juan Joel Pacheco lo vimos correr desde pequeño en la Deportiva Torreón, entrenado por Pedro Garay, sus éxitos ya todos los conocemos. José Luis Ramírez ha acompañado la formación de María Paula García desde cuarto de primaria, multimedallista en pista en todas las ediciones que le toco participar de Olimpiada Nacional y como esos dos casos podríamos seguir describiendo muchos más.

El deporte como parte del juego del niño y del adolescente debe ser siempre el fiel compañero para ser un mejor hombre o mujer de la vida diaria ¿No lo crees así?