Roban de vivienda $ 600 mil y un arma

Hombre de la tercera edad sufre robo en su vivienda; los ladrones se llevaron 600 mil pesos en efectivo y un arma de fuego calibre 22.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la avenida Crisantemos de la colonia Villa de las flores del municipio de Lerdo, durante la tarde del miércoles.

De acuerdo con la declaración del denunciante, un hombre de 82 años de edad, fue la semana pasada cuando acudió al banco para retirar los 600 mil pesos que había ahorrado de su último trabajo, ya que es pensionado de la Comisión Federal de Electricidad, y había guardado el dinero en su domicilio, sin embargo, la tarde del miércoles salió de su casa para llevar su auto al taller mecánico y al regresar a su domicilio observó que la ventana del baño se encontraba semiabierta; al entrar a la vivienda y dirigirse directamente a su dormitorio observó los cajones destruidos y la cama movida, momento en que se dio cuenta de que le habían robado el dinero, así como un arma corta calibre 22, por lo que inmediato se comunicó a la línea de emergencia 911 para reportar el atraco.

Hasta la casa del afectado acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como de la Policía Estatal, quienes se entrevistaron con el afectado, el cual les explicó lo que había ocurrido, además de mostrarles los documentos de registro del arma robada, así como los comprobantes del retiro en efectivo, sin embargo, nada lograron hacer para ayudarlo, puesto que la casa no cuenta con cámaras de vigilancia y el hombre aseguró no tener idea de quién podría ser el responsable.

Los policías orientaron al afectado para que acuda a las instalaciones de la Vicefiscalía Región Laguna y presente la denuncia correspondiente ante el agente investigador del Ministerio Público de la unidad de robos, a fin de que se abra la carpeta de investigación que permita dar con el paradero del o los presuntos involucrados en el robo.

Criminales

