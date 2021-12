Sorpresa huele a improvisación: Riquelme sobre municipios renuentes al Mando Único

Autoridades del Gobierno del Estado de Coahuila han señalado que al momento, no han terminado de dialogar con las alcaldesa y alcaldes electos para que definan si se suman o no al mando único de seguridad; sin embargo, considero necesario que se acelere dichas designaciones.

"Sin embargo, hay respeto absoluto a la autonomía municipal. Yo creo que, lo que no se valdría es que, después de que sucedan cosas, cambien al Mando Único, porque eso sería un muy mal mensaje", fue lo que manifestó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado al cuestionarle si hay algunos renuentes al Mando único.

El funcionario estatal señaló que las alcaldesa y alcaldes electos se pueden poner de acuerdo con el Estado, pues hay muchos elementos que son de la corporación que son valiosos; y algunos que, inclusive, son de los propios municipios y los alcaldes los conocen por lo que pueden escoger entre todos ellos y aseguró nadie se los está imponiendo.

"Luego la sorpresa huele a improvisación. Es decir, cuando no tienes ahorita, ya bien seleccionado a tu mando, ya con exámenes de control y confianza y dices: el primero de enero les digo, huele a improvisación y eso no hacemos aquí en Coahuila, no se puede improvisar en materia de seguridad", señaló Riquelme Solís.

El Gobernador del Estado indicó que, lo que está pidiendo es que si van a tener un mando, que se informe desde ahorita quién es y el primero de enero se hace el nombramiento por parte del alcaldesa o alcalde electo; siempre y cuando pase los exámenes de control y confianza y si tiene todas las características de un director de policía.

"Los municipios pequeños, todavía me preocupan más. Debería ser a la inversa, pero me preocupan más porque eso municipios que anteriormente tenían al personaje del pueblo, al que más o menos era broncoso y podría hacerse cargo de la seguridad; hoy no, hoy en día los mandos nos han ayudado y nos ha apoyado cuando hemos tenido los enfrentamientos y de manera inmediata acuden en apoyo y se conforma en una sola policía", dijo Miguel Ángel Riquelme.

Puntualizó que, no les importan los problemas locales, los delitos menores que en un municipio se dan y que pueden atender esta policía y otras; pues a ellos, realmente nos interesa tener un grupo fuerte en cada región para poder reaccionar a cualquier tema que se pueda dar en contra de la sociedad.