Salud analiza caso sospechoso de variante Ómicron de COVID en México

Salud detectó un caso sospechoso de la variante Ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 en México.

Sería uno de los primeros casos en América Latina, ya que en Brasil ya fueron detectados dos pacientes en días recientes.

Según información de medios nacionales se trata de un paciente que fue hospitalizado. El enfermo llegó proveniente de Sudáfrica y tras reportar síntomas fue puesto en aislamiento y bajo observación médica.

La presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, Angelique Coetzee, manifestó el pasado 28 de noviembre al medio The Times of India que los hospitales, "por ahora", no habían sido sobrepasados por pacientes con la variante Ómicron y no había sido detectada en individuos vacunados de Sudáfrica, aunque saben que aquellos infectados de otros países que sí están vacunados tienen síntomas leves o se encuentran asintomáticos.

Las autoridades de salud del país africano refirieron en días pasados que quienes han sido más afectados son jóvenes en sus veintes o treintas, "vienen con casos moderados o severos y un 65 por ciento de ellos no están vacunados o la mayoría del resto lo están parcialmente".