Transporte y Vialidad realiza operativos para que taxis no cobren de más en Monclova

Para evitar cobros excesivos en el servicio, la dirección municipal de Transporte y Vialidad realiza operativo de revisión a las líneas de taxis para detectar y advertir sobre las sanciones que aplicará a quienes pretendan cobrar demás a los usuarios, advirtió el director de la dependencia en Monclova, Mario Alberto Garza Ledezma.

Hasta el momento no se han presentado reportes de qué exista esta situación, pero dijo que se toman las medidas preventivas necesarias para proteger a la ciudadanía.

Señaló que en la última semana fueron retirados de circulación cuatro taxis por no tener toda su nomenclatura completa.

VER MÁS: Protestan taxistas contra plataformas digitales en Durango

Dijo que para poder identificar a los vehículos en caso de algún incidente, esos deben tener el color correspondiente a su base, su número de identificación, el rótulo de la línea a la que pertenecen y la línea Guia del color correspondiente a su base.

Agregó que también deben llevar visible el tarjetón del operador que conduzca en ese momento el automóvil, me dijo que en cuatro casos en la semana anterior les faltaba alguno de los datos a las unidades, y fueron retiradas de circulación.

Aclaró que horas después, perfectamente rotuladas y con la identificación del taxista, se reincorporaron al servicio público.

Llama a no usar servicios de redes

Por otro lado conminó a la población a no utilizar los servicios de plataforma contratados a través de redes sociales, porque ahí no hay control sobre éstos.

Explicó que no opera legalmente en Monclova, no existe un padrón que indique el número de unidades que realizan este servicio, ni las identidades de los operadores, por lo que no se tiene un control que garantice la seguridad de los usuarios.

La ley de transporte público sustentable del estado de Coahuila establece normas y reglamentos claros para prestadores de servicio público y privado, y en el caso de las compañías que utilizan las redes sociales y las plataformas en Internet no están reguladas y se mantienen fuera de la ley, afirmó.