Reducir niveles de agua no contabilizada, principal reto del Simas Torreón en próxima administración

El reto más grande para el Simas Torreón es elevar la eficiencia física, pues de cada 10 litros que se extraen, poco menos de la mitad se facturan y el resto es agua no contabilizada, que se refiere tanto a un volumen que se dispone de forma clandestina como el que no se cobra y el que se desperdicia en fugas.

Jorge Willy Portal, secretario técnico del Simas Torreón, consideró que hay avances en la administración municipal del alcalde Jorge Zermeño en términos del organismo municipal, sin embargo, reconoció que existe mucho por hacer. Entre los pendientes, indicó que se requiere mejorar la eficiencia física, pues del 100 por ciento de agua que se extrae del subsuelo, se factura un 48 por ciento, lo que significa que hay un 52 por ciento de agua no contabilizada.

"No quiere decir que son fugas, hay que quitar ese mito, que es falso, agua no contabilizada es agua que no se cobra, agua que se roban y agua que se tira por infraestructura en malas condiciones, ese es el reto más grande, el agua no contabilizada", expresó el empresario.

En lo que corresponde a las observaciones hechas por la Auditoría Superior, dijo que se les informó de la situación y los señalados están tratando de subsanar los señalamientos ante la Fiscalía Anticorrupción, quienes tienen la confianza de que se puedan cerrar los puntos con la documentación que van a presentar.

"Habrá que esperar cómo cierra la Fiscalía este proceso para poder emitir un juicio", dijo.