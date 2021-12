Las palabras tienen la palabra

"¡Cómo pasa el tiempo!" es una frase que repetimos con mucha frecuencia, pero el tiempo en sí no se ha acelerado. Cada segundo dura lo mismo desde que se tuvo conciencia del concepto temporal, pero nosotros estamos viviendo más rápido.

Dejamos que la corriente de la rapidez nos arrastre, porque la sociedad ve con buenos ojos a aquel que siempre está ocupado. Fíjese en las pláticas de la gente y parece una competencia para determinar quién está más ocupado, o quién duerme menos, o quién se enferma más. El que esté más fregado gana, como si recibiéramos un premio por ser tan eficientes que siempre estamos ocupados haciendo algo.

Los minutos, esos que se nos pasan "volando", son pequeñas partes de una hora. La palabra minuto precisamente significa "pequeño" y originalmente "minuto" y "menudo" eran lo mismo, porque "menudo" también significa pequeño y cada minuto es una pequeña parte de una hora.

La palabra "hora" se creem, los lingüistas no se ponen bien de acuerdo, que está relacionada con Horus que era el dios egipcio del cielo. Como en aquel tiempo no se habían inventado los relojes, las horas se medían observando la posición del sol y con cada una de esas posiciones en el cielo se marcaba la hora del día desde que salía en un horizonte y se ocultaba en el otro… y así transcurría un día.

Hay algunas personas que aun disfrutan la hora de la comida, viven el tiempo a su ritmo y no se ponen histéricas a la hora de estar en una larga fila del banco; de hecho, se ponen a platicar con los demás, a veces hasta hacen nuevos amigos, se conectan más con el mundo y por supuesto, con ellos mismos y con sus gustos, todo por el simple hecho de hacer las cosas más lento.

Lo que sorprende y está comprobado es que las personas se vuelven más productivas al darse la oportunidad de vivir a un ritmo menos acelerado, además de que son más felices porque se estresan menos.

Hay muchas cosas que podemos tomar con calma, como platicar con los hijos, leer un libro o simplemente hacer nada... ¡sí! No hacer nada, no leer, no ver televisión, no revisar las redes sociales, aunque sea por un día, sólo estar con uno mismo.

Estaría de lujo, ¿no le parece?

ME PREGUNTAN: ¿Es cierto que la palabra "gringo" viene de cuando la guerra contra Estados Unidos los soldados vestían de verde y la gente quería que se fueran y les decía green go?

LE RESPONDO: No. La palabra gringo existe cientos de años antes de la guerra contra EE. UU. Se supone que viene de una palabra que significa "extranjero".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Que tu sabiduría sea la sabiduría de las canas, pero que tu corazón sea el de la candorosa infancia.