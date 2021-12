Con cámaras urbanas reforzarán seguridad en Saltillo

A fin de evitar actos delictivos principalmente en el primer cuadro de la ciudad, además de mover doce cámaras urbanas a dicho punto, se implementara un operativo en el que participarán los agrupamientos concentrados, reveló el Comisario de Seguridad y Protección Ciudadana en Saltillo, Federico Fernández Montañez.

Según explicó, se hicieron movimientos en al menos 12 cámaras urbanas al primer cuadro de la ciudad al igual que a las zonas comerciales, pero sin descuidar las zonas de casa habitación, también hacia el sector sur de la ciudad, Derramadero y parte ejidal, como parte de los trabajo de una estratega de seguridad muy particular.

“Para nosotros es un tema de ponerle mucha atención, en el tema de los asaltos bancarios, el viernes fue el asalto y para el sábado ya estaba detenido, es un tema de coordinación y efectividad muy importante, habíamos tenido hace dos semanas un incidente contra un taxista, tres o cuatro días después fue detenido”, resaltó.

Aunado a lo anterior, afirmó que se tiene un tema particular en la Zona Centro, adicional a la temporada decembrina, por lo que se tiene a todos los agrupamientos concentrados.

“Siempre lo hemos dicho, es imposible que no pase nada en una ciudad de casi un millón de habitantes, pero cuando pasa de inmediato reaccionamos. Es una estrategia muy particular en el centro, desde la parte de tránsito y vialidad, hasta los demás agrupamientos, incluso los de Reacción, pero sin descuidar por ejemplo casa habitación de la zona norte, en el sur con una estrategia particular, y bien atentos a este periodo”, expuso.

Recordó que en la actualidad en la ciudad se cuenta con más de 500 cámaras y entre 20 y 25 cámaras móviles, específicamente en el Centro Histórico se contabilizan aproximadamente 35 cámaras y se agregaron estás 12 ya en mención en puntos muy especiales.

“A veces incluso colocamos cámaras en donde ya tenemos otro punto pero que la cámara nada más enfoca a un sector o una dirección, y reforzamos, al igual que entradas y salidas de la ciudad y vamos jugando con ese pull de cámaras”, concluyó.