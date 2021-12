Explosión en edificio de Nueva York deja a 6 personas heridas y a decenas de desalojados

El suceso ocurrió en Brooklyn, Nueva York, cuando un edificio de tres pisos explotó, provocando que una enorme bola de fuego iluminara la calle y desplazara pedazos de escombro en varias direcciones. La detonación también provocó que el primer piso de la estructura colapsara hacia el sótano.

Una vez que arribaron las autoridades y alrededor de 138 bomberos a la escena, evacuaron a aproximadamente 54 personas que vivían en edificios aledaños y reportaron que sólo hubo 6 personas heridas, de las cuales sólo 2 tuvieron que ser hospitalizadas.

Hasta el momento se desconoce la causa exacta de la detonación, sin embargo, Edwin Rodriguez, una de las personas desalojadas, declaró que el día anterior al incidente percibió un olor a gas y lo reportó a los dueños del edificio pero 'ellos lo ignoraron', aseguró el testigo.

Las autoridades locales asistirán a las personas evacuadas mientras se investiga el suceso, informó el New York Post.

EXPLOSION The moments an explosion rocked a #CypressHills home - Captured On Surveillance Cameras!

Updates-> https://t.co/GD9V0VV0lo@News12BK @News12BX @NYPD75Pct #brooklyn #explosion #caughtoncamera #fire pic.twitter.com/VD0icGKM3x