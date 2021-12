Esta mañana, inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el COVID-19 a estudiantes del rango de edad de los 15 a 17 años de la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) de Torreón. Al interior de la escuela, la inoculación se desarrolló en orden y personal de la clínica 66 del IMSS aplicó las dosis directamente en los salones de clase.

Pero quienes se aglomeraron al exterior del plantel fueron los padres y madres de familia que estaban a la espera de que salieran los menores. No había sana distancia y algunos de ellos estaban recargados en los barrotes del acceso principal. Algunos tocaban con sus manos el barandal, se quitaban y enseguida se repetía la misma acción, en el mismo lugar, pero con otras personas.

"¡Ay mijo, ya se me hacía mucho que no salías!", "Hola princesa, ¿dónde te vacunaron?, ¿cómo te fue?, ya me tenías con pendiente", y "¿Cómo te sientes hijo?", fueron algunas de las expresiones de mamás y papás cuando vieron salir a sus hijos e hijas.

Servidores de la Nación informaron que este miércoles se tiene proyectado aplicar mil 650 dosis a menores que estudian en la PVC.

El director de la escuela de nivel bachillerato, Israel Castillo Hernández, dijo que los padres y madres "no entienden, se les dio la indicación de que se les iba a recibir a los muchachos y ellos tenían que esperar, pero con su debida distancia, de hecho hay señalamientos en todo el piso y están en la puerta".

"El barandal es muy largo como para que se distribuya la gente pero no entienden, sales y se molestan. 'Es que mi hijo está ahí', ya sé que su hijo está ahí, pero acá dentro están los médicos, está la policía cuidando a los muchachos, nosotros como maestros".

Servidores de la Nación informaron que esta mañana se atendieron dos crisis nerviosas de estudiantes. Mencionaron que vía telefónica, la dirección de la escuela avisa de este tipo de casos a padres y madres de familia. De ahí que es importante que no se aglomeren, pues cualquier inconveniente de inmediato se les notifica por dicho medio.

El calendario de vacunación contra el COVID-19 que se desarrollará directamente en preparatorias de Torreón para adolescentes de 15 a 17 años de edad sin comorbilidades, abarca del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Este miércoles 1 de diciembre, las brigadas de salud están en la Preparatoria Venustiano Carranza, Cetis número 59 y Cbtis número 156 del ejido La Joya.

Mañana la vacunación toca ​al Conalep, Cetis número 83 y Cecati número 85 de San Agustín y Cecytec del ejido La Concha.

Ayer estuvieron en el CBTA número 1 del ejido La Partida, Luzac y el bachillerato de la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL).