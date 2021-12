Es oportunista, causa confusión y representa un mayor riesgo del que ya conocíamos. Tiene gran capacidad de cambiar a conveniencia y en eso supera a sus predecesores. No, no se trata de ninguno de los aspirantes de la gubernatura de Durango, sino a la nueva cepa Ómicron, misma que inquieta al mundo entero y en especial al magisterio. Los desconcertados maestros laguneros, así como los trabajadores de las guarderías que dan servicio a sus hijos, no han podido ser vacunados de nueva cuenta en las recientes jornadas federales con vacunas aprobadas por la OMS porque en el sistema sigue apareciendo que ya recibieron la CanSino, vacuna a la que no le tienen mucha fe por no tener el visto bueno mundial y por la cantidad de maestros que han fallecido pese a contar con dosis de ese fármaco. Si a lo anterior se suma que la vacunación se ha caído en México en casi un 80 por ciento (desde las pasadas campañas electorales) y que apenas la mitad de la población en el país tiene el esquema completo, queda clara la preocupación de los maestros...

No vaya a ser que tengan que trabajar desde su casa cuando ansiaban poder regresar a las aulas a sus deberes. Así, aunque se perdieron el Black Friday, los docentes y personal de guarderías asumen que con la vacuna CanSino podrán seguir viajando a Matamoros, a "Chávez", a San Pedro, Ceballos, Tlahualilo, La Loma o incluso a Pastor Rouaix. *** Ni una hora tardó el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, en recitar a la clase política y empresarial su Cuarto Informe y las 17 mil millones de razones que tiene Coahuila para reclamar a la 4T, hablando específicamente del tijeretazo en recursos federales que padeció los últimos 3 años. El "góber" presumió fuerte inversión de su Gobierno en el rubro de salud por la pandemia y en seguridad. No presumió el 68.3 % de calificación que recibió su gestión, pero sí que la apuesta en las finanzas proyectadas para el próximo año son los recursos propios (ya que el PEF 2022 llegó en blanco). Nuestros subagentes, disfrazados de butaca sanitizada, estuvieron muy agradecidos por el nuevo formato virtual, con poquísimos invitados y corto, y por el dineral que se ahorraron previo a la entrega de aguinaldos... La austeridad seguramente se habrá de replicar para echar adelante los grandes pendientes, como el Metrobús, sin incrementar la "megadeuda" que le dejó el Gobierno del profe Humberto Moreira, y por el cual Coahuila ocupa el top 4 nacional con la deuda per cápita más alta; por cierto, que de exgobernadores solo acudió Enrique Martínez. El que le hizo el "fuchi" tras haber confirmado su asistencia fue el exgobernador Rubén Moreira, quien tampoco fue a la reunión del Consejo Político del PRI, donde don Miguel presentó su informe a la clase priista. *** El "espurio" presidente del PAN en Coahuila -llamado así por sus adversarios- Jesús de León Tello, a quien en el estado responsabilizan de haber enterrado a su partido lanzándolo a la tercera posición política, trató de llamar la atención. Los informes de la Chica Bond indican que apenas concluyó el Cuarto informe de Don Miguel y sacó calientito -como salen las tortillas- su comunicado con el que lanzó algunos dardos envenenados jurando y perjurando que en la entidad se han hecho obras de infraestructura pero por el titánico esfuerzo de los municipios y del sector privado. Como siempre, indican los reportes de incidencia repetitiva, andaba como a cuatro cuadras del desfile. Mencionan que el todavía dirigente del blanquiazul no le ha caído el veinte que los gobiernos municipales van de salida, muchos no tienen dinero ni para cubrir los aguinaldos y tienen sobre ellos negras sombras por los fuertes pasivos que dejarán, como el caso de su compañero panista y del que nada dice, don Jorge Zermeño, alcalde de Torreón. En su escueto comunicado de obras inconclusas, desde luego citó el "tardabús" y su imaginación se agotó, dicen, con el Hospital Materno Infantil y el parque recreativo "La Hilandera" que quizá desconozca que se entregan a finales de diciembre. *** Dicen que no hay fecha que no se llegue y esto viene a colación porque justo a un mes de que termine la administración del alcalde Zermeño, muchos de los que fueron sus compañeros en el gobierno ya se pusieron a cantar cual jilgueros. Y es que, temerosos de responsabilidades legales, con eso de que la Fiscalía Anticorrupción judicializará denuncias, platican lo que en otro tiempo no osarían decir. Cómo ejemplo hablan de la mala calidad de las pinturas utilizadas en la mayoría de las placitas rehabilitadas, en bardas y canchas deportivas, en escuelas que fueron "apoyadas" con fervor por el Gobierno Municipal. Dicen que en la Plaza Mayor el concreto estampado fue pintado tres veces según instrucciones de quien dicen los subagentes, operó con manga ancha este supuesto negocio, Antonio Loera, mano derecha del aún alcalde. Producto de lo anterior Loera, aseguran los subagentes disfrazados de vendedores de bienes raíces, ha logrado una expansión patrimonial hacia el sector residencial más caro de Torreón a lo que se suman enormes bodegas en el ejido La Concha, lo que está a la vista de todos. Supuestamente organismos empresariales, de todo esto ya hacen cuentas. *** Tremendo escándalo desató una inocente carta-invitación que, como cada año, los elementos del cuerpo de Bomberos de Torreón dirigen a empresas y hasta en los domicilios de particulares para hacer un llamado a los ciudadanos a que les colaboren y poder rifar regalos y celebrar su posada navideña. Son de tanta ayuda estos servidores públicos, que son rescatistas en accidentes fatales, repartidores de aguas en colonias, rescatan animales maltratados o en peligro y se arriesgan en los incendios, reparan las máquinas y camiones del Cuartel y hasta las lavan. A alguien le molestó esto y les puso dedo. Presto, salió a deslindarse el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, quien en sus declaraciones "olvidó decir" que pese a que de manera obligada en el impuesto predial de cada año los ciudadanos aportan como "cuota especial" para los bomberos la cantidad de 41.99 pesos (y otra cantidad igual para Protección Civil, para el DIF y hasta para la nomenclatura vial de la ciudad), nadie sabe, nadie supo por qué no se refleja en el sueldo de los apagafuegos. *** En Durango, el que ya se hizo más moreno que naranja fue Óscar García Barrón, exdirigente estatal de Movimiento Ciudadano, quien dijo haber dejado un partido fortalecido y hasta "purificado" en septiembre pasado tras el desastroso resultado electoral que obtuvo para sus candidatos en la pasada contienda. García Barrón, ahora líder de la Unión Ganadera del Sector Social (uno de esos inventos para seguir vigentes), anduvo muy sonriente tomándose fotos con la alcaldesa aspiracionista a la gubernatura, Marina Vitela, a quien incluso organizó una amplia mesa de trabajo para estrechar lazos y manifestarle su apoyo. Y como nadie es profeta en su tierra, luego de solicitar licencia para separarse del cargo de forma definitiva la alcaldesa Marina Vitela de inmediato fue a ganar terreno a otras partes del estado, haciendo giras en El Mezquital, Santiago Papasquiaro y la capital duranguense, entre otros lares. No obstante, el que de forma sigilosa ha estado moviendo varios hilos y grupos poderosos de la entidad a su favor es el senador, también morenista, José Ramón Enríquez, quien además salió bien posicionado en varias encuestas en la entidad enfocadas a conocer la preferencia de los ciudadanos en cuanto a los aspirantes a la gubernatura de Durango; en algunas de ellas, hasta con 10 puntos de ventaja sobre la gomezpalatina. *** Los que amenazan con regresar (que devolver es otra cosa y ahí sí está más difícil) son los exalcaldes de Lerdo María Luisa González Achem, a quien atribuyen tantas propiedades como "La Moringa", el "me, me, me" Carlos Aguilera Andrade y el que tiene amigos en todos los partidos que lo saben bien acomodar, Roberto Carmona, los 3 mosqueteros que desilusionados se retiraron de su partido, el PRI, buscando una diputación bajo el cobijo del Movimiento Naranja y dizque ciudadano en la pasada contienda electoral. Ahora los exalcaldes habrían dado una muestra de que su corazón no deja de ser tricolor y en la capital duranguense aseguraron que podrían regresar y apoyar al candidato o candidata del PRI a la presidencia de Lerdo con una sola condición: que el ungido -o ungida- sea una persona nacida en Lerdo. Es decir, la condición es abiertamente que no vaya como candidata la diputada local Susy Torrecillas, ni su señor esposo, el actual alcalde de Lerdo, Homero Martínez. Lo anterior, porque en el caso de la diputada y primera dama, es originaria de Durango, mientras que en el caso del actual munícipe, es oriundo de Coneto de Comonfort. Los panistas además aseguran que la pareja presidencial quiere tanto a Lerdo como decía doña María Luisa quererlo que cada vez son más los negocios y propiedades de las que ambos se hacen.