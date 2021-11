Primero la epopeya

Las opiniones son encontradas. "Demasiado pronto" dice Fauci. "No hay evidencia de que sea más virulenta", ¿quién creen?, López Gatell. Ya está en cinco continentes. "Lo que sabemos es su altísima transmisibilidad, algunos estudios estiman que es 500 veces más contagiosa que la original" dice el doctor Francisco Moreno. "Es un bicho que se incubó aislado durante más de un año. En términos genéticos se parece a muy poco". Tiene muchas mutaciones, Juan Enríquez C. (los dos en Reforma 28/11/2021). Las gráficas del Financial Times son aterradoras, una vez establecido, el contagio llega a crecer hasta 38% por día.

En 15 días se convirtió en la variante dominante en Sudáfrica. La velocidad es vertiginosa. Francisco Moreno, quien realiza un gran servicio a México, lo dice con claridad, si la letalidad es muy baja podría ser "un regalo a la humanidad". Por el efecto rebaño, pronto todos estaríamos inmunes. Pero el nivel de letalidad todavía no se conoce. Podría ser muy alto y sería el demonio mismo: super-contagioso y letal. Reino Unido, Alemania, Canadá, Italia, Bélgica, República Checa, Holanda, Botsuana, Israel, Malawi ya reportan contagios. Las reacciones se dan por horas. Rutas canceladas, en Reino Unido pruebas PCR a todos los que ingresan. El "Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades" afirma que el riesgo de que la nueva variante se expanda por Europa es de "alto a muy alto". "Preocupante" fue la ominosa palabra utilizada por la OMC para referirse a Ómicron. Biden insta a donar más vacunas a países pobres. Está ocurriendo lo que científicos como Antonio Lazcano Araujo en México previeron: mientras una porción de la humanidad carezca de vacuna, las posibilidades de mutaciones estarán allí. Qué sale de cada mutación, imposible preverlo. En el horizonte inmediato: cubrebocas y cuarentenas obligatorias y más suspensión de vuelos: Rusia, España, Japón, Tailandia, Corea del Sur, Canadá, Brasil, Arabia Saudita, Suiza y los que se sumen. Pero López Gatell opina que las restricciones de viajes o los cierres de fronteras son medidas poco útiles para evitar la llegada de la variante y… afectan la economía, Excélsior, 28/11/2021. Genial. Además del contagio en forma de ráfaga, todo está por verse. Pfizer/BioNTech prometen datos en dos semanas. Andrew Pollard, el científico británico que dirigió las investigaciones de Oxford/AstraZeneca, es optimista, "muy rápidamente" se podría tener una nueva fórmula. El problema, ahora lo sabemos, es fabricar cientos, miles de millones de dosis, distribuirlas y aplicarlas. El Economista recuerda los datos del portal Our World in Data: el 54% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, pero en los países pobres el porcentaje es de sólo 5.6%. En México pareciera que está ocurriendo algo muy raro, el número de infectados -con dosis completas- en Estados Unidos ronda el 3%. En nuestro país, algo de lo que pocos hablan, el porcentaje de algunos nosocomios públicos y privados ha llegado hasta el 40%. Explicaciones: quizá no aplicaron de forma correcta los químicos o no cuidaron la cadena de frío o… ¿¿?? Es información vital para saber dónde estamos parados. El 24 de noviembre en "Enlace Judío" el doctor Francisco Moreno proporciona datos que cimbran: a) el número de infectados aumentó de 2500 a 4300 en la última semana; b) el 54% de los mexicanos está vacunado con al menos una dosis; c) la inmunidad empieza a disminuir a partir del 6º mes d) en EUA están vacunando con un tercio de la dosis a niños de 5 a 12 años y están próximos a aprobar la vacunación a niños de 6 meses a 5 años con un décimo de la dosis. e) Fauci advierte que el esquema de vacunación debió ser con tres dosis, no lo sabían. Pero en México todo es diferente: actos masivos en espectáculos, partidos de fútbol y, lo más importante, gran concentración el 1º de diciembre para conmemorar la epopeya de la 4T. Negación de la realidad e irresponsabilidad que pagaremos. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste