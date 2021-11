Vibremos positivo

"En una pequeña célula está contenido el todo". Probablemente cuando Albert Einstein expresó esta máxima nunca imaginó que podríamos vincularla con el mundo empresarial.

Hay una anécdota que ilustra cómo funciona la responsabilidad en los pequeños gestos. Ocurrió en la fábrica de Volvo en Suecia. Un trabajador argentino concurría todos los días a conocer el proceso de fabricación de la automotriz. Cada mañana, a las 7 lo pasaba a buscar un supervisor sueco de la planta. La inmensa playa de estacionamiento con capacidad para 2000 autos estaba casi desierta. Hacía mucho frío. El auto estacionaba lejos de la entrada y debían caminar varios metros. El argentino preguntó si había lugares asignados. El sueco le explicó que no. Entonces, ¿por qué no estacionamos más cerca? - preguntó con obvia lógica nuestro compatriota.

• Estacionamos lejos porque venimos temprano. Los lugares más cercanos los dejamos para quien tenga un inconveniente y deba llegar sobre la hora.

Aplastante. Demoledor. En una pequeña célula está contenido el todo. Los suecos piensan en el todo cuando actúan. Aprendieron desde muy pequeños que el bien común es más importante que el individual.

Los suecos sorprenden con sus pequeños gestos. Me pasó en Estocolmo cuando me alojé en un hotel y pregunté si tenía que llenar alguna ficha con mis datos y la recepcionista sorprendida me dijo: No es necesario. Usted me acaba de decir su nombre, no necesito confirmarlo.

¿Cuál es la clave que permite construir conductas que puedan multiplicarse?

