Continúa vacunación antiCOVID para rezagados en Torreón

A la par de los adolescentes de 15 a 17 años, personas rezagadas de más de 18 años de Torreón, Matamoros, Viesca y Parras acudieron ayer al Hospital General de esta ciudad para buscar la primera o segunda dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y de AstraZeneca.

En menor medida, asistieron menores con comorbilidades que tenían pendiente la primera y segunda dosis. Algunos rezagados no se vacunaron a tiempo porque estaban enfermos o en tratamiento, otros por desidia, porque estaban fuera de la ciudad o porque en sus trabajos no les dieron permiso de acudir a inocularse.

Al principio, la fila era mixta pero después se formó una hilera especial para las personas rezagadas. Esta situación causó incomodidad entre padres, madres y tutores de los adolescentes pues ello generó mayor aglomeración al ingreso del puesto de vacunación y lentitud en la aplicación de las dosis anti-COVID-19

"Soy rezagado, ¿dónde va la fila?", "disculpe, ¿quién es el último de los rezagados?" y "si todavía no me vacunó y tengo 46 años ¿dónde me formo?", preguntaban algunos ciudadanos a los Servidores de la Nación y a una mujer policía que se encontraba en el acceso principal.

A unos metros estaba Claudia Barragán, madre de Carlos, un joven de 16 años que acudió a vacunarse. "Qué incómodos esos rezagados, esto va bien lento también por culpa de ellos, que no vinieron a vacunarse a tiempo. Póngale usted que unos a lo mejor estaban enfermos pero ¿y los demás?, pura desidia, ya ni friegan", expresó.

Brenda tiene 19 años y ayer estaba formada en la fila de rezagados. No se pudo aplicar la segunda dosis de AstraZeneca a tiempo porque estaba de viaje. Detrás de ella estaba Lorena que no se había aplicado ninguna dosis por indicaciones de su médico ya que se encontraba en tratamiento de Ginecología.

SE DEDICAN A LA ALBAÑILERÍA

Víctor Hugo Rangel de 24 años y Luis Antonio Velázquez de 22 años también estaban en la fila de las personas rezagados. Les faltaba la segunda y primera dosis de AstraZeneca, respectivamente y no pudieron acudir en su momento por cuestiones laborales; ambos se dedican a la albañilería. "Falta uno y está cab...y no me pagan el día y pues no se pudo. Esta semana me acomodé más o menos y pues me dejé venir", expresó Luis Antonio.

A detalle

Jornada especial para rezagados.

*La jornada para personas rezagadas termina el próximo viernes 10 de diciembre del año en curso y la única sede es en el Hospital General de Torreón en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde.

*Se aplican segundas y primeras dosis de Pfizer a menores con comorbilidades; primeras dosis a personas mayores de 18 años; y segundas dosis pendientes de Pfizer y AstraZeneca a personas mayores de 18 años. Los requisitos son copia de la CURP, INE y expediente de vacunación con código QR. En el caso de segundas dosis, se pide comprobante de primera vez.