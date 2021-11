Incertidumbre económica con AMLO cumple tres años

Celticolake

Hoy, 8:20 am

De acuerdo en muchas cosas contigo, pero no en que el presidente le "le tira a ser honesto y transparente", todo lo contario, es mentiroso, intrigoso, hipocrita y nefasto. Alguien quien se autoproclama "moralmente superior" a los demás, carece precisamente de eso, de moral. No entiendo como mucha gente no alcanza a ver lo mentiroso, corrupto e hipocrita. En su forma de expresarse y sus desiciones se nota. Entiendo que susu seguiidores en su mayoria es gente ignroante, manipulable, frustrada por no tener lo que otros han obtenico con mucho esfuerzo y trabajo, panda de gente con complejos de inferioridad por que asi lo desean y webones que no se quieren esforzar y se creen rebeldes de izquierda cuando el kks es el mas de derecha que ha existido en la politica.

thumb_up 0 thumb_down 0