La Laguna: sí, es la economía

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó la edición correspondiente al año 2021 del Índice de Competitividad Urbana (ICU). La Laguna se considera como zona metropolitana y fue evaluada con indicadores agregados más allá de la delimitación administrativa de los municipios por sí solos. Los resultados son sorprendentemente positivos en algunos subíndices y, por desgracia, nada alentadores en otros, en particular los directamente vinculados al bolsillo de las personas y a las condiciones para la atracción de inversiones.

Para efectos de comparación, en el ICU se establecen categorías de ciudades o zonas metropolitanas a partir de la población. La Laguna se encuentra ubicada en el grupo de ciudades o metrópolis con más de un millón de habitantes. Quince localidades integran ese grupo y el área metropolitana de la Comarca ocupa el lugar once.

Diez subíndices conforman al ICU, cada uno de los cuales está integrado, a su vez, por diversos indicadores. Dentro de las novedades positivas para La Laguna en esta edición tenemos la mejor calificación (de las quince localidades con más de un millón de habitantes) en Gobiernos eficientes y eficaces, el segundo lugar en sistema político estable y funcional y el tercero en derecho confiable y objetivo. Esta triada de subíndices refleja estabilidad en las condiciones políticas y de gobierno en la región. Sabemos que esta dimensión es muy dinámica y cambiante, aunque, por ahora, es la principal fortaleza en términos de competitividad para la región.

En un segundo grupo de subíndices La Laguna se encuentra en lugares de media tabla. En Manejo sustentable del medioambiente se ocupa el lugar cinco, el lugar seis en Innovación de los sectores económicos y en Sociedad incluyente, preparada y sana en la séptima posición. En estos tres componentes que reflejan en buena medida condiciones de sostenibilidad la valoración es alentadora y la ubicación está por encima del sitio que se tiene por tamaño poblacional. También me parece una muy buena noticia.

El problema (tal parece que no todo podía ser maravilloso todo en el ICU 2021) lo encontramos en otros subíndices muy claramente ligados al ámbito de la economía. La Laguna fue ubicada en la posición quince en Sectores precursores de clase mundial, mismo lugar en Aprovechamiento de las relaciones internacionales, catorce en Economía estable y trece en Mercado de factores eficiente. Como desde hace veinte años, hay elementos para afirmar que "es la economía, estúpido", el reto principal que se tiene.

En un índice de este tipo no necesariamente el lugar refleja en su totalidad la situación de una localidad. Puede darse el caso, por ejemplo, que diez ciudades posean magníficas calificaciones, pero por el simple hecho de ordenarlas una se encontrará en primer lugar y habrá otra cuyo sitio sea el diez. Para encontrar mayor riqueza a la lectura del ICU 2021 es conveniente revisar la calificación por subíndice y por indicador, porque de ese modo se precisa con mayor tino y frente al espejo de las condiciones de la propia ciudad dónde se encuentran los retos a superar.

En el caso de La Laguna es claro: el reto en materia de competitividad urbana se encuentra en los subíndices directamente vinculados a las condiciones de la economía. No es un dato menor que nuevamente esta dimensión sea la que jale hacia abajo la posición de la región en competitividad. En otras oportunidades he escrito que la región enfrentó una circunstancia sumamente delicada en seguridad pública y la coordinación de actores favoreció superar esa situación; en cuanto a la seguridad hídrica el acuerdo regional en marcha impulsado por el gobierno federal en coordinación con los locales ofrecerá condiciones sostenibles; en la parte de metropolización se ha ido avanzando, aunque no con la rapidez y vinculación legal posible.

En enero de 2022 en Coahuila se estrenarán las nuevas autoridades municipales y en Durango se tendrán comicios para renovar alcaldías y gubernatura. Es probable que eso dificulte abrir un espacio de discusión y acuerdo para trabajar los aspectos fundamentales de la economía regional. Sin embargo, el tema no debería postergarse más dado que en materia de inversión, promoción y mercado de factores lo que se siembra hoy lleva años ser cosechado. El ICU 2021 reitera que vamos tarde.

@EdgarSalinasU