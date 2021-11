Fiscalía de Coahuila analiza sancionar reportes reiterados de desaparición falsa

José Ángel Herrera, fiscal de Personas Desaparecidas en Coahuila de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que debido a que en el 90 % de los casos denunciados de ausencias voluntarias, han correspondido a menores que se encontraban con sus parejas o en fiestas, se prevé la posibilidad de sancionar a quienes realicen este reportes de manera reiterada.

Informó que en el mes de diciembre se prevé que aumenten los casos de desapariciones voluntarias, sobre todo de menores de edad, los cuales comúnmente se salen de sus casas por problemas familiares.

Dijo que es debido a lo anterior estos se ausentan y se van con amigos o sus parejas sentimentales.

“Son muchos casos, son reiterados y creo que en diciembre serán mucho más”, destacó.

No obstante, resaltó que en estos operativos se destina tiempo y recursos, los cuales terminan en falsos reportes,

Por lo anterior, se analiza sancionar este tipo de conductas que son reiteradas.

“Estamos viendo precisamente esa parte, así como hay una simulación en los secuestros así ver esta situación, pero el problema de quien simula no es la víctima directa sino la familia, no sabe el paradero, se alerta y dan aviso a la autoridad, pero por la falta de responsabilidad de los menores que no avisan en sus casas”, explicó.

Destacó que son más las mujeres y jovencitas, las que figuran en este tipo de reportes.

Comentó que la mayoría de los reportes se hacen a través del 911 o directamente en esta oficina hasta donde acuden los padres de familia para pedir ayuda en la búsqueda de sus hijos.

Indicó que aunque es importante la búsqueda de estos menores, los casos no obedecen al delito de desaparición forzada.