AMLO rechaza que el programa Sembrando Vida vaya a beneficiar a sus hijos

Luego de que Proceso y el portal Aristegui Noticias publicaron el reportaje "Sembrando Vida y la fábrica de chocolates", que plantea que el programa insignia del Gobierno tiene un particular impulso en Tabasco y beneficiaría a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su fábrica de chocolates "Rocío", el titular del Ejecutivo dijo que lo publicado por la revista y por Carmen Aristegui "no es cierto".

En su conferencia mañanera de este lunes en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, López Obrador acusó que tanto Proceso como Aristegui "nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo".

VER MÁS: AMLO rechaza aumento de la delincuencia en los estados gobernados por Morena

Al respecto, Carmen Aristegui proyectó en su noticiario el reportaje que publicó en colaboración con Proceso y envió una respuesta al presidente López Obrador: "En Aristegui Noticias no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento. Este espacio es, simple y sencillamente, eso, un espacio de periodistas".

"Y yo le mandaría un último mensaje al presidente López Obrador: usted sabe que lo estimo, estimo su larga batalla por llegar a la Presidencia de la República, pero ¡sereno, moreno! Lea el reportaje y ya luego platicamos.

"Y dígame usted si hay algo o no de qué preocuparse de la actividad empresarial de sus hijos", agregó la periodista.

En su mañanera de este lunes, López Obrador dijo que no tenía identificación ni simpatías con Aristegui.

"No tenemos identificación, no hay simpatías. Carmen Aristegui, pues escribe en Reforma y pues pertenece al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces nada más aclararlo porque ya no estamos en los tiempos de la simulación (...).

"La gente pensaba que Carmen Aristegui era una periodista de vanguardia. Yo me quedaba callado, pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto. Pero era una especie de paladina de la libertad y yo tengo otra opinión porque cuando nosotros estábamos en la oposición, me entrevistaba una vez cada seis meses y buscaba ponerme en entredicho como buena periodista conservadora", declaró López Obrador.

El Presidente aclaró que el terreno que tienen sus hijos es de 52 hectáreas y fue una herencia de su abuelo, papá de Rocío Beltrán, exesposa de López Obrador. Agregó que en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto les ofrecieron créditos "pero nunca aceptaron".

López Obrador contó que su hijo Andrés López Beltrán lo consultó porque antes de que saliera el reportaje, "le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo un día a tal hora y si no contestaba ya podían decir en el reportaje de que fueron consultados pero no respondieron para aclarar".

El reportaje de Proceso y Aristegui señala que "el programa bandera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para generar empleo en el campo y luchar contra la deforestación tiene un particular impulso en su natal estado de Tabasco. Allí el cacao ha adquirido preponderancia gracias a Hugo Chávez Ayala, empresario que se beneficiaría con los productos que se cosechen en el plan gubernamental".

VER MÁS: Gracias al apoyo del pueblo, los opositores me han hecho lo que el viento a Juárez: AMLO

Al respecto, el presidente López Obrador señaló que Sembrando Vida salió de su cabeza.

"Lo otro, imagínense, de que el Programa Sembrando Vida se está fomentando, en el caso de Tabasco, para que se produzca cacao y entonces la fábrica de chocolates tenga materia prima. ¡No se miden!", expresó el Presidente.