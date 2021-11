Autoridades presentan el operativo 'Bienvenido peregrino 2021' en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México y las autoridades eclesiásticas anunciaron el "Operativo de Bienvenido peregrino 2021" con motivo de las festividades del 11 y 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, pese que estará abierto el templo no se permitirá pernoctar al interior y las mañanitas y misa serán pregrabadas y transmitidas en redes sociales.

En ese sentido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que las personas que pernocten al exterior del recinto religioso se le hará una orientación permanente y atención.

"Este año sí habrá peregrinaciones y está celebración que se hace y que nos ayuden para tomar las precauciones para no pernoctar, puedan pasar en el atrio y la basílica y que tomen todas sus precauciones como el uso del cubrebocas, su gel, y nosotros estamos muy coordinados para todo el apoyo que se requiera", comentó.

El rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Salvador Martínez Ávila, dijo que el templo estará abierto pero no se permitirá pernoctar del 11 al 13 de diciembre, ya que el flujo será continuo para ver la imagen de Virgen de Guadalupe, por lo que tendrán un tiempo estimado de entre 5 a 15 minutos.

Además, las mañanitas y misa de medianoche será pregrabadas y transmitidas por las plataformas digitales de la Basílica de Guadalupe y por televisión abierta, por lo que invitó a los ciudadanos a que anticipen o posponga su visita al santuario para evitar aglomeraciones en esos días.

"Tenemos contacto con la mayor parte de peregrinaciones organizadas y con todos ellos ya se dialogó, tanto de las organizaciones que se hacen llamar de Antorchistas que son peregrinaciones que siempre llegan antes del 12 de diciembre ya se les comunicó que no hay pernocta y que lleguen antes del 10 de diciembre para que lleven la antorcha encendida".

Mientras tanto, el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chigüil, dijo que como medidas sanitarias se solicitará el uso de cubrebocas obligatorio, esquema de vacunación, "si no se han vacunado recomendamos que no asistan a este recinto guadalupano", añadió que tampoco se recomienda llevar niñas, niños ni adolescentes no vacunados.

No obstante, Chigüil explicó que son recomendaciones generales por lo que no se solicitará el certificado de vacunación, sino que "lo mejor es que estén vacunados".

Comentó que en el 2018 se recibieron más de 9 millones de peregrinos, en el 2019 fueron casi 10 millones de personas, mientras que en los últimos días han tenido un incremento de los visitantes donde ayer asistieron 136 mil.

"Estamos estimando que el número de visitantes para estos días, todo el mes de diciembre, estamos esperando 5.5 millones de visitantes, y entre el día 10 y 12 (de diciembre) nos visitarán alrededor de 4.2 millones de peregrinos", dijo el edil.

Comentó que los accesos de evacuación serán por la calle Allende, Calzada de los Misterios además que habrá una zona segura en caso de una evacuación de emergencia. Y que el acceso será por la Puerta Monumental.

Ese día, en el recinto guadalupano habrá 2 mil 250 vallas, 175 baños, 15 filtros covid y carpas de apoyo, así como 50 ambulancias de rescate. Por otra parte se repartirán a la gente 15 mil cubrebocas KN3 Y 25 mil quirúrgicos.

Por su lado, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, comentó que el operativo Bienvenido Peregrino comenzará a las 7:00 horas del 11 de diciembre y finalizará a las 14:00 del 12 de diciembre.